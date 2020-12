12:58 Uhr

Vorfahrt missachtet: Golf kracht in Transporter

Gekracht hat es bei einem Unfall in Mering.

Beim Abbiegen in Mering übersieht ein 29-jähriger Fahrer einen Transporter und es kracht. Der Schaden ist hoch.

Ein 29-Jähriger hat am Mittwoch gegen 6:50 Uhr einen Unfall in Mering verursacht. Der Mann war mit seinem VW Golf von der Unterberger Straße in die Münchener Straße eingebogen.

Dabei missachtete der Golf-Fahrer laut Polizei die Vorfahrt eines auf der Münchener Straße befindlichen 22-Jährigen in einem VW-Transporter.

Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (AZ)

Themen folgen