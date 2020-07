vor 37 Min.

Vorfahrt missachtet: Radfahrer bei Unfall in Derching verletzt

Der Rettungsdienst musste am Mittwoch einen Radler nach einem Unfall in Derching versorgen.

Die Verletzungen des 70-Jährigen wurden an der Unfallstelle in Derching versorgt.

Leichte Verletzungen erlitt ein 70-jähriger Radler bei einem Unfall in Derching. Der Mann war am Mittwochnachmittag auf dem Geh- und Radweg am Winterbruckenweg unterwegs, als ihn laut Polizei ein Autofahrer beim Einbiegen auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants übersah.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der Radfahrer. Seine Verletzungen wurden vor Ort vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen ca. 4000 Euro.

