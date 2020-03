11:53 Uhr

Vorfahrt missachtet: Senior muss ins Krankenhaus

In Mering missachtet eine 51-Jährige die Vorfahrt. Laut der Polizei Friedberg entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Eine Fahrerin missachtet die Vorfahrt und stößt mit einem 61-Jährigen zusammen. Nach Angaben der Polizei Friedberg wurden beide leicht verletzt.

Eine 51-Jährige stieß am Sonntagmorgen mit einem 61-jährigen Fahrer in Mering zusammen. Erstere hatte an der Kreuzung Holzgartenstraße/Friedenaustraße die Vorfahrt des Senioren missachtet. Dieser wurde durch den Zusammenstoß noch gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt, wobei der 61-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Friedberg gebracht werden musste. Nach Angaben der Polizei Friedberg entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. (pos)

