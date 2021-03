11:49 Uhr

Vorfahrt missachtet: Unfall an ausgeschalteter Ampel

Am Montagmorgen sind an der Kreuzung von B2/Chippenham-Ring zwei Autos zusammengestoßen.

Ein 23-Jähriger fährt auf der B2 in Richtung Norden, an der Kreuzung mit dem Chippenham-Ring nimmt ihm ein Honda-Fahrer die Vorfahrt. Die Autos krachen ineinander.

Ein 65-jähriger Honda-Fahrer ist auf dem Chippenham-Ring in Richtung B2 unterwegs. An der Kreuzung mit der B2 ist die Ampel außer Betrieb, als er am Montag gegen 6 Uhr einem 23-Jährigen die Vorfahrt nimmt.

Zwei Leichtverletzte bei Unfall an der B2

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 6500 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. (AZ)

