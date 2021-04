Vorfahrt missachtet: Unfall in Mering

Die Polizei Friedberg meldet einen Unfall an der Ecke Rudolf-Diesel-Straße/Tratteilstraße in Mering.

Die Vorfahrtsregel "Rechts vor Links" missachtete eine Autofahrerin am Sonntag in Mering. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uh an der Ecke Rudolf-Diesel-Straße/Tratteilstraße. Bei dem Zusammenstoß entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

