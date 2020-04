11:03 Uhr

Vorfahrt missachtet: Unfall mit 30.000 Euro Schaden

Einen Unfall nach missachteter Vorfahrt meldet die Polizei aus Mering.

Von Ute Krogull

Einen Unfall nach missachteter Vorfahrt meldet die Polizei aus Mering. Am Freitag gegen 12.30 Uhr missachtete eine Pkw-Fahrerin beim Einfahren von der Albrecht-Dürer-Straße in die Unterberger Straße die Vorfahrt einer von links kommenden Pkw-Fahrerin. Beim Zusammenstoß erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung und Versorgung in die Praxisklinik Mering eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

