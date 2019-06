vor 17 Min.

Vorfahrt missachtet: Verletzte bei Unfall in Friedberg

In Wulfertshausen hat ein 19-jähriger Fahranfänger die Vorfahrt missachtet. Fahrer und Beifahrer eines Audi verletzten sich.

In Wulfertshausen gab es jetzt einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 19-jähriger Fahranfänger wollte am Donnerstag mit seinem Renault von der Unterzeller Straße kommend die Kreuzung Wulferichstraße überqueren, um in die Radegundisstraße geradeaus weiterzufahren.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 18-Jährigen, der mit seinem Audi in Richtung Stätzling fuhr. Dieser wollte einen Zusammenstoß vermeiden und wich reaktionsschnell nach rechts aus. Er konnte jedoch nicht verhindern, gegen eine Ampelmast und einen Gartenzaun zu prallen. Am Renault entstanden 3000 Euro Totalschaden, am Audi rund 5000 Euro. Fahrer und Beifahrer des Audis wurden in das Krankenhaus Friedberg eingeliefert, die Fahrzeuge abgeschleppt. (tril)

