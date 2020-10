vor 35 Min.

Vorlesestunde: Ein bisschen wie Kino

Neues Angebot in der Bücherei Kissing

Ein bisschen wie im Kino fühlten sich die Zuhörer von Ruth Kehl bei der ersten Vorlesestunde in der Bücherei Kissing in diesem Jahr. Bilderbuchbilder wanderten über die heruntergelassene Leinwand und Ruth Kehl lieferte am Laptop sitzend den Text dazu. Ob der Löwe, der nicht bis drei zählen konnte, oder der Geschichtendrache Ü …, alle Kinder, die in Begleitung ihrer Mütter da waren, genossen die Vorlesestunde „Lesen ist echt cool“ im neuen Gewand.

Dank der Boardstories von Onilo kann die Bücherei Kissing auch mit strengem Hygienekonzept den Kindern der ersten Klassen weiterhin diese Vorlesestunden anbieten. Allerdings können nur maximal 20 Kinder mit Begleitung gleichzeitig teilnehmen und dazu muss man sich auch vorher unter 08233/7907-400 anmelden. Da bis Weihnachten jeden Mittwoch Vorlesestunden stattfinden, hätte jedes Erstklasskind die Chance, mindestens einmal dabei zu sein. (AZ)

