Vorsicht Zecken! Der Kreis Aichach-Friedberg ist ein Risikogebiet

Dem Eurasburger Förster Rudolf Brandl zufolge gibt es dieses Jahr sehr große und viele Zecken. Er vermutet, das könne an dem milden Winter liegen. Das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg zählte im Jahr 2020 bereits 26 Fälle von Borreliose.

Von Lucas Schmidt

Wer gerade viel im Freien unterwegs ist, hat das Gefühl, dass die Zeckenplage dieses Jahr besonders schlimm ist. Das Problem: Die Tiere können Krankheiten wie Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und Borreliose übertragen. Das Robert-Koch-Institut stuft den Landkreis Aichach-Friedberg als Risikogebiet für FSME ein. Die Erkrankung kann von Kopfweh über Lähmungen bis zur Hirnhautentzündung führen. Aber wie groß ist die Gefahr dieses Jahr wirklich?

Warum es dieses Jahr so viele Zecken gibt

Dem Eurasburger Förster Rudolf Brandl ist aufgefallen, dass es dieses Jahr sehr große und viele Zecken gibt. Er vermutet, das könne an dem milden Winter liegen. Die Zecken reagieren laut Brandl auf Vibration, Geruch und Temperatur.

Letzteres hält Thomas Frey, Regionalreferent Schwaben vom Bund Naturschutz Bayern, für einen Grund des Anstiegs: „Zecken sind vor allem bei über sieben Grad aktiv. Der milde Winter und das warme Frühjahr führen dazu, dass die Aktivitätszeit dieses Jahr länger ist.“ Aktuelle wissenschaftliche Studien des Bund Naturschutz zeigen laut Frey, dass es nicht mehr Zecken gibt, sondern dass sich gerade mehr Menschen in Zeckengebieten aufhalten.

Ursache dafür sei die Corona-Pandemie: Als Biergärten und Sportplätze gesperrt waren, zog es die Menschen in die Natur. Erhöhtes Risiko besteht laut Frey in Wäldern mit viel Unterwuchs und hohen Wiesen. Orte mit viel Vegetation seien ebenso betroffen.

Für äußerst bedenklich hält Förster Brandl die „Verseuchung“ der Zecken. Diese trügen mittlerweile Krankheiten in sich, die früher nur in der Mittelmeerregion auftraten. Diese seien vor allem für Haustiere gefährlich. Doch auch für Menschen sei Vorsicht geboten.

Zecken: 2020 bislang 26 Borreliose Fälle

Das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg zählte im Jahr 2020 bereits 26 Fälle von Borreliose. Im Vergleich zu den Vorjahren (2019: 33 Fälle; 2018: 41 Fälle) ist aber kein Anstieg zu vermelden. FSME-Fälle gab es bisher in diesem Jahr (wie auch in den vergangenen zwei Jahren) keine.

Zum Entfernen rät Brandl, die Zecke so schnell wie möglich mit einer Zeckenzange flach nach hinten herauszuziehen oder zu schieben. Dafür solle man sie möglichst nah der Haut am Kopfbereich packen. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass die Zecke nicht zerdrückt wird. Zeckenzangen seien dafür perfekt, da der Druck voreingestellt ist.

Zum Entfernen bietet die Rosen-Apotheke in Friedberg außer Zeckenzangen auch Zeckenkarten an. Diese sehen wie eine EC-Karte aus. Ein kleiner und ein größerer Schlitz ermöglichen es, die Zecke zu entfernen. Dabei wird die Karte einfach über die Zecke geschoben und das Tier wird durch den Schlitz entfernt. Die Anwendung der Zeckenkarte sei einfacher als eine Zange, so die Mitarbeiter der Apotheke. Bei Tieren mit Fell empfiehlt die Apotheke jedoch die Zeckenzange.

Mit einer Pinzette lassen sich Zecken gut entfernen. Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Können Hausmittel gegen Zecken helfen?

Als Hausmittel angepriesene Hilfsmittel wie Öle, Zahnpasta oder Nagellackentferner zu benutzen, sei keine Alternative. Die Zecken könnten sich im Überlebenskampf übergeben und ihren Mageninhalt samt Krankheitserregern in die Wunde leeren. Wichtig ist laut dem Gesundheitsamt Aichach-Friedberg, die betroffene Körperstelle einige Tage zu beobachten. Sollte sich ein roter Kreis bilden oder sollten grippeähnliche Krankheitssymptome auftreten, müsse man sofort einen Arzt aufsuchen.

Das Gesundheitsamt rät außerdem zu langer Kleidung. Auch sollte der Körper nach Aufenthalten in der Natur auf Zecken abgesucht werden.

Borreliose-Gefahr: Das müssen Sie nach einem Zeckenbiss beachten 1 / 6 Zurück Vorwärts Entfernen Sie die Zecke so schnell wie möglich. Je kürzer die Zecke Blut saugt, desto geringer ist das Infektionsrisiko. Am besten lassen sich die Tiere mit Zeckenpinzetten oder speziellen Zeckenkarten im EC-Karten-Format entfernen. Zur Not können Sie das Tier auch mit den Fingernägeln beseitigen.

Wichtig: Ziehen Sie die Zecke einfach gerade aus der Haut, ohne zu drehen. Falls der Kopf oder Teile davon in der Haut stecken bleiben, legen Sie ihn mit einer sterilen Nadel frei oder lassen Sie ihn vom Arzt fachmännisch entfernen.

Suchen Sie Ihren Körper nach Zecken ab. Begutachten Sie dabei vor allem bei Kindern auch deren Kopf.

Beobachten Sie die Haut rund um die Einstichstelle. Die Rötung direkt nach dem Biss verschwindet in der Regel nach wenigen Tagen.

Tritt innerhalb von sechs Wochen wieder eine Rötung auf oder wird die gereizte Stelle größer, gehen Sie unbedingt zum Arzt. Das gilt auch dann, wenn Sie eine solche sogenannte Wanderröte bemerken, aber gar keinen Zeckenstich wahrgenommen haben.

Achten Sie auf weitere Symptome. Die Verbreitung der Borrelien deutet sich unter Umständen auch durch ein grippeartiges Krankheitsgefühl, Gelenkschmerzen oder ovale rote Flecken auf der Haut an. Gehen Sie auch dann zum Arzt und lassen Sie sich auf Borrelienantikörper im Blut testen. Dieser Test ist am verlässlichsten, um eine Borreliose sicher zu erkennen.

Den Körper gründlich abzusuchen, insbesondere bei Kindern, rät auch Markus Adler, Bereichsleiter Einsatzdienste, Ausbildung, Bevölkerungsschutz der Johanniter des Regionalverbands Bayerisch Schwaben: „Zecken bevorzugen warme Körperregionen wie Achselhöhlen, Kniekehlen, den Hals oder den Kopf.“ Zusätzlich gibt es laut Brandl spezielle Zeckenkleidung, die die Blutsauger vom Körper abhalten.

Viele Ärzte raten als Schutz zu einer FSME-Impfung. Eine Impfung gegen Borreliose gibt es dagegen nicht. Die Rosen-Apotheke empfiehlt als homöopathisches Mittel Ledum-Globoli in Verbindung mit Insektenspray.

