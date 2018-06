vor 35 Min.

Vorsicht vor dem Borkenkäfer!

Experten raten Waldbesitzern im Landkreis schnell zu handeln, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden

Von Brigitte Glas

Das derzeitige warme und trockene Sommerwetter ist sehr angenehm. Allerdings nicht nur für den Menschen, auch die Borkenkäfer fühlen sich wohl und vermehren sich besonders schnell. Der erste große Schwärmflug ist bereits abgeschlossen. Massiver frischer Befall an gesunden stehenden Fichten ist die Folge, auch im fichtenreichen Kleinprivatwald im weiteren Umkreis von Mering. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg hatte zusammen mit der Forstbetriebsgemeinschaft Friedberg Waldbesitzer und Interessierte zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Wie ernst die Lage im Landkreis ist, zeigte Ralf Gang, Abteilungsleiter Forsten am Landwirtschaftsamt an einer Karte, die tagesaktuell im Internet zu finden ist (www. borkenkäfer.org). Derzeit gelte Warnstufe gelb-rot, dies könnte sich aber sehr schnell ändern. „Es gilt, Borkenkäferbefall frühzeitig zu erkennen und dann zügig zu bekämpfen“, sagte Ralf Gang, Abteilungsleiter Forsten am Landwirtschaftsamt. Von ungefähr 150 Arten von Borkenkäfern seien nur der Buchdrucker und der Kupferstecher gefährlich.

Diese Arten würden in Fallen gezählt. 1000 Stück pro Woche und Falle bedeuteten Warnstufe gelb, mehr als 3000 bedeuteten rot. Gang gab zu bedenken, dass 400 bis 500 Buchdrucker eine gesunde Fichte erledigen können. Ein Buchdruckerweibchen könne 100000 Nachkommen in die Welt setzen. Eile sei also geboten.

Revierförster Rudolf Brandl gibt Tipps

Praktisch ging es Revierleiter Rudolf Brandl an. Er zeigte an verschiedenen Bäumen die Befallsmerkmale wie Bohrmehl, abgefallene Rindenstücke oder verfärbte Baumkronen. Befallene Bäume müssten geschlagen und danach schnellstens aus dem Wald entfernt werden.

Wenn der Abtransport nicht sofort möglich ist, müsste gespritzt werden. Bei der jetzigen Wetterlage empfahl Brandl, einmal pro Woche zu kontrollieren. Ein übersehener Baum könnte den Befall weiterer zehn Bäume nach sich ziehen. Gefährdet seien vor allem ältere Fichten über 70 Jahre. Regelmäßiges Verjüngen des Waldes wäre eine gute Vorsichtsmaßnahme.

Wichtig sei, einen Blick für den Borkenkäfer zu entwickeln. Treffen könne es jeden Waldbesitzer. Darum schade es nicht, auch bei den Grundstücksnachbarn zu schauen. Manchmal sei das aber vermeintlich problematisch.

Anrufe bei Brandl nach dem Motto: „Mein Nachbar hat Borkenkäfer, aber ich habe das nicht gesagt…“ seien keine Seltenheit. Auch beklagte der Revierleiter beratungsresistente „Querulanten“, die damit nicht nur ihren eigenen Besitz in Gefahr brächten. Brandl und Gang fassten eindringlich zusammen: „Es gilt, den Befall zu erkennen und zu handeln und beides möglichst schnell.“

Themen Folgen