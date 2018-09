vor 38 Min.

Vorsitzender von Tell Dasing fühlt sich ausgebremst

Reinhold Müller kritisiert Strukturen im Verein und will nicht mehr antreten. Droht nun die Auflösung?

Das Jahr 2019 sollte für den Schützenverein Tell Dasing eigentlich ein ganz Besonderes werden. Schließlich könnte der Verein sein 95-jähriges Bestehen feiern. Auch die Ausrichtung des 30. VG-Schießens sollte in Dasing stattfinden. Da aber im Januar bei der Jahreshauptversammlung kein Nachfolger für Reinhold Müller, der bereits seit Längerem seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, gefunden wurde, steht die Ausrichtung des VG-Schießens derzeit noch auf sehr wackeligen Beinen.

Um den laufenden Schießbetrieb und das Vereinsleben nicht zum Stillstand zu bringen, erklärten sich Müller und die „alte Vorstandschaft“ bereit, den Verein bis zu einer laut Vereinssatzung nötigen außerordentlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen weiter zu vertreten. Trotz intensiver Suche haben sich bisher keine Kandidaten für das Amt des Vorsitzenden gefunden. Sollte sich bei der anstehenden Versammlung am Freitag, 28. September, um 20 Uhr in der Weinstube beim Bäckerwirt kein Mitglied als neuer Schützenmeister finden, dann droht die Vereinsauflösung.

Sportlich stehen die Tell-Schützen nicht schlecht da

Dabei stehen die Tell-Schützen sportlich (insbesondere mit der Armbrust) und finanziell nicht schlecht da. Vor allem mit dem Armbrust- und Bogenschießen bietet der Verein neben den üblichen Luftdruckwaffen ein breites Angebot für alle Schießsportbegeisterten an. Auch das jährlich stattfindende Dasinger Ortsvereineschießen findet in der Gemeinde Zuspruch. Warum tritt der 1. Schützenmeister dann zurück? „Ich habe mir verschiedene Ziele gesetzt und wollte gemeinsam mit der Vorstandschaft im Schützenverein etwas mehr bewegen“, so Müller. Was er im Verein für notwendig halte, sei mit der derzeitigen Vorstandschaft für ihn als Vorsitzenden nicht mehr machbar. Sorgen bereitet ihm vor allem, dass in den letzten Jahren die Teilnehmerzahlen an den Jahresversammlungen und Königsschießen rapide abgenommen haben. Auch die gemeinsamen Trainingseinheiten und gesellschaftlichen Veranstaltungen werden nur spärlich besucht.

Gründe hierfür seien neben einer „Vereinsmüdigkeit“ auch die immer älter werdende Gesellschaft. Im Verein sind derzeit 50 Prozent der Mitglieder 56 Jahre und älter.

„Mangelnder Einsatz und des Interesse unserer Vereinsmitglieder“

Zudem wird im Bereich Luftgewehr und Pistole aufgrund eines fehlenden Jugendleiters praktisch keine Jugendarbeit betrieben. Und dies zeichnet sich wiederum negativ auf die „Verjüngung“ der Mitgliederstatistik aus. Das Hauptaugenmerk in den nächsten Jahren müsse auf die Gewinnung von Nachwuchs durch gute Jugendarbeit und mehr Aktivität innerhalb des Vereins gerichtet sein. Denn nur mit genügend Mitgliedergewinnung könne die Zukunft des Schützenvereins gesichert werden.

„Ideen müssen auch umgesetzt werden, was in einigen Punkten leider wegen mangelndem Einsatzes und des Interesses unserer Vereinsmitglieder nicht erfolgte“, so Müller. Er fühle sich allzu oft „richtig „ausgebremst und im Stich gelassen“. Wenig zufrieden war er auch damit, wie sich die Führung der Bogenabteilung mit ihren Konflikten und Unstimmigkeiten beinahe zum Stillstand gebracht habe.

Ganz verloren geht der 52-jährige den Tell-Schützen jedoch nach seiner Amtsniederlegung nicht, denn er wäre bereit, dem neuen Vorstand als Sport- und Jugendleiter tatkräftig beizustehen.

