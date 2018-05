25.05.2018

Vortrag: Spaß und Risiken im Netz

Erwin Markowsky spricht am Meringer Gymnasium

Die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung stehen im Mittelpunkt eines Vortrags mit Erwin Markowsky. Unter dem Titel „Input Wissen für alle“ referiert Markowsky am Donnerstag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr am Meringer Gymnasium über „Fun and Risk“ im Netz.

Der Informationssicherheitsexperte gilt als Fachmann für die Risiken im Umgang mit Mobiltelefonen und dem Internet. Nach über 25 Jahren in der Telekommunikationsbranche hat er sich ein umfangreiches Wissen über die Angriffe auf Computer und Telefone erworben. Wie einfach diese sogenannten Hacker an Daten gelangen, demonstriert er an diesem Abend mit seiner Livevorführung. Dabei agiert Markowsky nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern mit jeder Menge Witz und Fachwissen und sensibilisiert dabei auch das junge Publikum für die Risiken im Umgang mit Handy und Internet. Der Vortrag findet in Kooperation mit der Raiffeisenbank Kissing-Mering statt und ist öffentlich. Anmeldung unter der Telefonnummer 08233/73500.

