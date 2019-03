vor 37 Min.

Vortrag zu Wahlen in Israel

Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft referiert

„Wahlen in Israel – was passiert im Heiligen Land?“ lautet der Titel eines Vortrags von Gerhard Schröder, dem Vorsitzenden der deutsch-israelischen Gesellschaft. Dieser findet am Dienstag, 2. April, um 19 Uhr im Papst-Johannes-Haus in Mering statt.

Am 9. April dieses Jahres gibt es vorgezogene Neuwahlen zur „Knesset“, dem Parlament des Staates Israel. Nach dem Ergebnis dieser Wahlen wird sich entscheiden, wer künftig das Amt des israelischen Ministerpräsidenten beziehungsweise der Ministerpräsidentin bekleiden wird. Wer wird „das Rennen machen“ und welche Auswirkungen können die Wahlen für Israel und für Deutschland haben? Kann der Friedensprozess eventuell wieder in Gang kommen?

Einen Einblick in das Thema wird der neue Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Augsburg-Schwaben geben: Gerhard Schröder ist vielen auch noch von seiner Zeit als Direktor am Augsburger Stetten-Gymnasium bekannt. Zusätzlich wird er über eine spannende Podiumsdiskussion hochrangiger israelischer Historiker berichten, die im vergangenen Jahr an der LMU München stattfand zu dem Thema „Vergangene und gegenwärtige Herausforderungen für die israelische Demokratie“.

Die Veranstaltung wird musikalisch begleitet von Sabine Koller und Sabine Siebels. Es wird versucht, eine Liveübertragung nach Karmiel ins Rathaus zu ermöglichen. (hese)

Themen Folgen