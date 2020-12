vor 16 Min.

Vorweihachtszeit trotz Corona: St. Jakob geht mit Musik durch die Adventszeit

Der Friedberger Advent findet heuer nicht statt. Und auch in der Kirchengemde in St. Jakob wird einiges anders laufen. Doch es gibt Ideen für eine besinnliche Weihnachtszeit trotz Corona.

Plus Wie sich die Pfarrei St. Jakob in Friedberg auf die Corona-Pandemie einstellt und welche Veranstaltungen geboten sind. Auch für die Weihnachtsmessen gibt es ein Konzept.

Die Advents- und Weihnachtstage 2020 werden für die Friedberger Stadtpfarrei St. Jakob zu einer Herausforderung. Laut Mitteilung hat sich der Pfarrgemeinderat allerdings frühzeitig Gedanken gemacht und ein stimmiges Konzept erarbeitet, damit die Tage trotz der Corona-Pandemie besinnlich, schön und sicher begangen werden können. Hier ein Überblick.

Der Friedberger Stadtpfarrer Steffen Brühl und sein Team der Pfarrei haben sich für die Weihnachtstage in Corona-Zeiten etwas einfallen lassen. Bild: Ute Krogull (Archivfoto)

Kreativität: „Die Herausforderung, vor der wir an Weihnachten stehen, lässt sich leicht mit einer Zahl verdeutlichen“, sagt Stadtpfarrer Steffen Brühl. An einem normalen Heiligabend seien in St. Jakob insgesamt rund 2500 Besucher in allen Gottesdiensten gewesen. Wegen Corona sei Kreativität gefragt.

Kindermetten: Eine Idee – Die Kindermetten werden als Freiluftgottesdienste über die Stadt verteilt. Die Stadt und die Stadtwerke hätten hier „hervorragend“ kooperiert.

Mehr Gottesdienste: Zudem werde die Anzahl der Weihnachtsgottesdienste in allen Friedberger Kirchen erhöht. So werden an Heiligabend allein in der Kernstadt 19 katholische Gottesdienste angeboten.

Musik: Am Samstag, 5. Dezember, wird das Zither- und Gitarrenquartett Saitenhupfer die adventliche Andacht in der Stadtpfarrkirche umrahmen. Eine Besonderheit gibt es am 13. Dezember. Nach den neuesten Bestimmungen ist auch in Gottesdiensten auf den Einsatz von Chören und Bläsern zu verzichten. Allerdings gilt das nicht im Freien. Die Andacht mit Begleitung von Harmonic Brass wird aus der Kirche ins Freie verlegt – und zwar um 17 Uhr in den Hof der Theresia-Gerhardinger-Grundschule.

Die Andacht mit Musik von Harmonic Brass wird wegen Corona ins Freie verlegt. Bild: Mathis Beutel (Archibfoto)

Ursprünglich waren zwei Andachten geplant, da es nun im Freien stattfindet, sind die Abstände besser einzuhalten, so dass nur eine Andacht um 17 Uhr stattfindet. Für die Musiker wird am Ende der einstündigen Andacht gesammelt. Für die Teilnahme ist zu beachten: Wer noch nicht registriert ist, muss sich anmelden mit Namen und Telefonnummer per Mail an horseling@gmx.de. Die „Bürger für Friedberg“ unterstützen die Pfarrgemeinde bei der Organisation. Am Eingang zum Schulhof werden alle Teilnehmer registriert; es gilt Maskenpflic. Es ist darauf zu achten, dass der Abstand zu anderen Besuchern gewahrt ist. Sitzgelegenheiten können mitgebracht werden. Am Sonntag. 20. Dezember, bringt dann Organist Andreas Kaiser die Orgel von St. Jakob in einer Orgel-Andacht zum Klingen bringen.

Anmeldungen: Für all diese Gottesdienste besteht die Notwendigkeit zur Anmeldung. Dies ist über www.sankt-jakob-friedberg.de oder per Anmeldezettel möglich. Letztere liegen in der Kirche aus.

Der Nikolaus kommt in Friedberg die Gottesdienste

Nikolaus: Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Dezember, kommt St. Nikolaus für die Kinder und Familien in die Gottesdienste.

Rorate: Jeden Freitag bis Weihnachten finden um 6 Uhr Rorate-Gottesdienste im Kerzenschein statt.

Auch Roratemessen finden statt. Bild: Thorsten Jordan (Archibfoto)

Senioren: Am Mittwoch, 16. Dezember, gestalten Altbürgermeister Albert Kling und Pater Brühl gemeinsam eine Andacht für Senioren in der Jakobskirche.

Lichtermesse: Den Abschluss der Adventszeit bildet die Lichtermesse am Mittwoch, 23. Dezember.

Krippenweg: Nach Weihnachten wird es Krippenfeiern mit traditionellen Weihnachtsliedern geben, auch für Familien mit Segnung der Kinder. Der Friedberger Krippenweg ist auch in diesem Jahr begehbar, von Kirche zu Kirche. Der Weg ist sogar weiter gewachsen.

Auch wenn es heuer vielleicht nicht wirklich knallt zum Jahreswechsel – die Pfarrei St. Jakob bietet immerhin ein "Orgelfeuerwerk". Bild: Thomas Kempf (Symbolfoto)

Jahreswechsel: Der Jahreswechsel werde an Silvester mit dem Jahresschlussgottesdienst und einem Orgelfeuerwerk gefeiert.

Zum Programm sagt Brühl: „Wir möchten den Friedbergerinnen und Friedbergern Räume eröffnen, in denen sie in dieser unruhigen und beängstigenden Zeit Ruhe finden können. Wir möchten Räume schaffen zum Kraftschöpfen und zur Begegnung mit dem, den wir an Weihnachten feiern, den Mensch gewordenen Gott.“ (AZ)

Kontakt: Eine detaillierte Übersicht über alle Angebote mit Datum und Zeiten ist auf der Website der Pfarrei veröffentlicht und liegt zudem in den Kirchen aus.

