Voting: Wer wird FA-Sportler des Jahres 2020? So können Sie abstimmen

Die Friedberger Allgemeine sucht den Sportler des Jahres 2020. Zur Auswahl stehen sieben Kandidaten aus der Region. So können Sie Ihre Stimme abgeben.

Von Sebastian Richly

Die Corona-Pandemie machte auch den heimischen Sportlern einen Strich durch die Rechnung. Viele Wettkämpfe, Spiele und Turniere gab es 2020 leider nicht. Nur zu Beginn des Jahres konnten deshalb überhaupt Abstimmungen zum Sportler des Monats stattfinden. Die Friedberger Allgemeine hat sich dennoch entschlossen auch für 2020 eine Wahl zum Sportler des Jahres durchzuführen. Neben den vier Monatssiegern schlägt unsere Redaktion drei weiteren Kandidaten vor, die in diesem Jahr sportlich von sich reden machten.

Die Friedberger Allgemeine sucht auch 2020 wieder den Sportler des Jahres. Hier können Sie für Ihren Favoriten abstimmen. Sieben Kandidaten stehen zu Auswahl.

Sportler des Jahres: Das sind die sieben Kandidaten

Kunstradfahrerinnen Josune Wille und Stefanie Grießer

Seit bald sechs Jahren sind Josune Wille und Stefanie Grießer gemeinsam im Kunstradfahren unterwegs. Den Sport an sich betreiben die beiden Freundinnen jeweils seit rund zwölf Jahren. „Ich bin über meine Brüder zu diesem Sport gekommen, die spielen beim RSV Kissing Radball“, erzählt die 17-jährige Stefanie Grießer. „Und ich bin über die Steffi dazu gekommen“, ergänzt die gleichaltrige Josune Wille. Gemeinsam feierte das Duo große Erfolge.

Kunstradfahrerinnen Josune Wille (rechts) und Stefanie Grießer. Bild: Zoltan Koch

So holten sie 2019 beim Bayernpokal den dritten Platz, gewannen den Bezirkspokal und siegten auch bei der Bezirksrunde im Bayern-Cup. Auch mehrere schwäbische Meistertitel finden sich in der Erfolgsliste der beiden. Bei den schwäbischen Meisterschaften im Februar holten sich Josune Wille und Stefanie Grießer den Titel und qualifizierten sich für die die Bayerische, die aber Corona zum Opfer fielen. Bei den Wahlen zum Sportler des Monats Januar setzen sich die Freundinnen durch. Sowohl im Internet als auch bei den Anrufen hatten die Schülerinnen, die beide die zwölfte Klasse des Friedberger Gymnasiums besuchen, die Nase vorne. Wie es 2021 sportlich weitergeht, steht noch nicht fest.

Handballerin Irmgard Kefer

Mittlerweile hat Irmgard Kefer ihre Karriere beendet. Ein herber Verlust für die Landesliga-Handballerinnen des Kissinger SC. Denn auch im fortgeschrittenen Handballer-Alter zählte die Rückraumschützin zu den großen Stützen des Teams. Sie war in den vergangenen Spielzeiten jeweils die erfolgreichste KSC-Torschützin. In der abgebrochenen Saison gelangen ihr 91 Treffern - obwohl sie nicht alle Spiele absolvieren konnte. In ihrer langen Karriere blickt die heute 47-jährige auf viele Erfolge zurück. Dabei begann die zweifache Mutter, deren Töchter auch in Kissing Handball spielen, eigentlich erst spät mit diesem Sport, mit 15 Jahren in der B-Jugend beim TSV Friedberg. Schon im zweiten Jahr spielte sie in der Bayernliga-U19.

Handballerin Irmgard Kefer. Bild: Kolbert

Ihren größten sportlichen Erfolg, den Aufstieg in die Regionalliga, feierte sie mit der TSG Hochzoll. Es folgten weitere Jahre Bayernliga-Handball in Gröbenzell, ehe sie mit 30 Jahren zum Kissinger SC kam. Dort agierte sie fünf Jahre als Spielertrainerin, führte das Team in die Landesliga und spielte auch in der Bayernliga. Dem KSV bleibt sie als Trainerin der weiblichen D-Jugend erhalten. Bei der Wahl zur Sportlerin des Monats Februar setzte sie sich knapp durch. Am Ende gab die Telefonabstimmung den Ausschlag für Kefer.

Trampolinturnerin Corinna Hoppe

Trampolinturnerin mit Leib und Seele ist Corinna Hoppe. Die Münchnerin, die seit etlichen Jahren mit Gastrecht für den TSV Friedberg startet, ist dabei auch noch sehr erfolgreich. Denn die 23-Jährige, die 2020 ihr Studium Sportmanagement abgeschlossen hat, wurde im vergangenen Jahr bayerische Meisterin auf dem Doppel-Mini-Trampolin. Doch das war nicht der größte Erfolg der Turnerin, die regelmäßig bei deutschen Meisterschaften im Einzel, Synchron oder der Mannschaft an den Start geht. Sie turnt für die Air-Eagles Allgäu in der 1. Bundesliga und ist dort amtierende deutsche Vizemeisterin. „Mein größter Erfolg war für mich persönlich die Tatsache, dass ich beim Filder-Cup 2017 die deutsche Olympiateilnehmerin Leonie Adam geschlagen habe. Das war das Größte“, schwärmt sie noch heute.

Trampolinturnerin Corinna Hoppe. Bild: Birgit Arzberger

Und auch international war Hoppe erfolgreich - sie gewann 2018 mit der Trampolin-Academy London die Goldmedaille in der britischen Liga. Zum Londoner Team kam sie 2015 in ihrem Auslandsjahr als Au-pair, und für die Briten turnt sie noch immer. Beim TSV Friedberg schwärmen sie von der 23-Jährigen. Und auch bei unseren Lesern kommt Hoppe gut an. Bei der Wahl zur Sportlerin des Monats März siegte sie in allen drei Abstimmungskanälen.

Sportgymnastin Luzie-Rive Lampe

Die Sportgymnastin des TSV Friedberg freute sich kurz vor der Corona-Pause über einen großen Erfolg. Sie wurde bei den schwäbischen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik Zweite. Die Erfolgsstory eines großen TSV-Talents geht damit weiter. Auch bei den Gaumeisterschaften überzeugte die Elfjährige. Hier wurde sie nach hartem Kampf Zweite. Schon 2019 landete die Kissingerin unter Bayerns Besten in ihrer Altersklasse und wurde Achte bei den landesweiten Titelkämpfen.

Sportgymnastin Luzie-Riva Lampe. Bild: Silvia Ranf

Beim TSV Friedberg gehört Luzie-Riva Lampe zu den großen Talenten in der Rhythmischen Sportgymnastik. Trainerin Silvia Ranf: „Sie ist sehr talentiert, arbeitet aber auch sehr hart. Sie ist sehr fokussiert und sehr fleißig.“ Neben dem normalen Training macht Lampe zuhause noch zusätzliche Übungen, um die Beweglichkeit zu verbessern: „Sie ist sehr beweglich, und das kommt nicht von ungefähr. Außerdem weiß sie schon genau, was sie machen muss - das ist in ihren Alter nicht selbstverständlich“, so Ranf. Die Leistungen der Schülerin, die die sechste Klasse des Rudol-Diesel-Gymnasiums in Augsburg besucht, wurde von unseren Lesern belohnt. Lampe gewann bei der Wahl zum Sportler des Monats April in zwei von drei Kanälen.

Leichtathletin Luana Neburgaho

Was bei Luana Neburagho immer schon auffiel – enormer Bewegungsdrang und eine bemerkenswerte Sprungkraft. Kein Wunder, dass sie bei der Leichtathletik landete. Dabei hat die Zwölfjährige, die seit etwas mehr als sechs Jahren in Friedberg als Pflegekind lebt, schwere Zeiten hinter sich. Die Mutter, eine Asylbewerberin aus Nigeria, konnte sich kaum um sie und ihre fünf Jahre jüngere Schwester kümmern. Luana Neburagho lebte in Italien in einem Heim, ehe sie im Dezember 2014 gemeinsam mit ihrer Schwester als Pflegekind aufgenommen wurde. „Der Anfang war nicht leicht“, erzählt Pflegemutter Katrin Haak.

Leichtathletin Luana Neburagho. Bild: Katrin Haak

Zumal das Mädchen mit einem körperlichen Defizit klarkommen muss: Sie hat eine Unterarm-Plexus-Lähmung, die auch den Oberarm etwas in Mitleidenschaft zieht. Nahezu der gesamte Arm ist muskulär unterversorgt, die Schülerin kann so nicht einmal einen Stift halten. Das hält die Viertklässlerin, die die Grundschule Friedberg-Süd besucht, aber nicht von sportlichen Höchstleistungen ab. Neburagho startet für den TSV Schwaben Augsburg. Bei den deutschen Para-Meisterschaften in der Halle holte die Friedbergerin Gold über 200 Meter und jeweils Silber über 60 Meter und im Weitsprung. Bei der Bayerischen U14-Meisterschaft lief sie die Bestzeit, wurde aufgrund ihres jungen Alters aber nicht gewertet.

Luftgewehrschützin Laura Mair

Ausgebremst wurde die Luftgewehrschützin Laura Mair vom Corona-Virus. Denn die 16-Jährige präsentierte sich 2020 in sehr starker Form. An den ersten beiden Wettkampftagen des Rundenwettkampfs im Gau Friedberg schoss Mair mit 392 und 390 Ringen jeweils das beste Einzelergebnis. Nicht umsonst liegen die Kleinkaliberschützen Harthausen-Paar aktuell auf Platz eins der Gauoberliga und peilen den Aufstieg in die Bezirksliga an. Teamkollege und Trainer Markus Späth hält große Stücke auf Mair: „Sie ist die Ruhe selbst am Schießstand. Das können nicht viele. Sie ist immer sehr konzentriert.“

Luftgewehrschützin Laura Mair. Bild: Markus Späth

Dennoch bedauert er die Zwangspause für seinen Schützling: „Eigentlich schade, denn in dieser Form wäre sie für den Nationalkader infrage gekommen.“ Dabei dürfte Mair, die seit September eine Ausbildung zur Zahntechnikerin macht, eigentlich noch in der Jugend antreten. Im Frühjahr machte sie bereits beim Nachwuchs auf sich aufmerksam. Im März sicherte sie sich den Gaumeistertitel in ihrer Altersklasse. Schon in den Jahren zuvor schnupperte das Talent bei den Erwachsenen rein. Angefangen hat Mair mit dem Schießsport im Alter von zehn Jahren. „Meine Eltern haben im Verein geschossen, da wollte ich es auch einmal ausprobieren.“ Auf Anhieb habe es ihr viel Spaß gemacht.

Wasserskifahrer Carlo Müller

Carlo Müller überzeugte bei den deutschen Meisterschaften in der U19 mit persönlichen Bestleistungen in allen Disziplinen und gewann vier Mal Silber. Bei den Friedberger Stadtmeisterschaften holte sich Müller den Sieg mit dem Wakeboard in der U15. Gleiches gelang ihm auch beim Slalom & Trickski. Dabei fährt der 15-Jährige erst seit rund zwei Jahren wettkampfmäßig. Trainer Andreas Hillenbrand freut sich über die Leistungssteigerung seines Schützlings im vergangenen Jahr: „Carlo hat zwar keine Goldmedaille bei der Deutschen geholt, aber sehr gute Leistungen gezeigt. Seine große Stärke ist die Vielseitigkeit. So komplett sind nur wenige Fahrer in seinem Alter.“

Wasserskifahrer Carlo Müller. Bild: Andreas Hillenbrand

Durch seine starken Leistungen qualifizierte sich Müller auch für den Bundeskader. Erstmals trat Müller 2020 auch in der Bootsklasse an. Beim Cup in Kiefersfelden holte sich der Müller in der Kategorie Sprung gleich den zweiten Platz. Bei den Deutschen U17-Meisterschaften gab es drei vierte und einen dritten Platz. „Ich war sehr zufrieden, aber da geht noch mehr“, so Müller. Zum Sport kam der Augsburger, der die neunte Klasse des Jakob-Fugger-Gymnasiums besucht, eher zufällig, als er Wakeboarder am Friedberger See sah. Mit sechs Jahren stand er dann erstmals auf den Brettern.

Abstimmung Sportler des Jahres: So geht´s

Themen folgen