vor 43 Min.

Voxxclub sagt ab

Kein Auftritt bei den Schlagertagen - stattdessen ins Fernsehen.

Die Gruppe Voxxclub hat ihren Auftritt bei den Friedberger schlagertagen am 12. Mai abgesagt. Wie das Management mitteilt, wurde Vocclub wegen der Teilnahme beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest verpflichtet, bei der ARD-Sendung zum ESC, die ESC-Party, im TV mit dabei zu sein. Spätestens nächstes Jahr wollen die Musiker aber nach Friedberg kommen. Mit Bedauern reagierte Veranstalter André Meier auf diese Nachricht. Derzeit werde nach einem gleichwertigen Ersatz gesucht. Karten können aufgrund der Absage nicht zurückgegeben werden, so Meier: Nach wie vor sollen 22 Künstler auf der Schlagertage-Bühne am Friedberger See stehen. (FA)

