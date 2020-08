vor 50 Min.

Während sie im Garten arbeitet: Dieb stiehlt Seniorin den Geldbeutel

In Kissing stiehlt ein Unbekannter einer Seniorin den Geldbeutel.

Eine 78-Jährige verrichtet in Kissing ihre Gartenarbeit. Einen Dieb scheint das nicht zu vertreiben. Was die Polizei rät.

Einer Seniorin wurde am Montag gegen 10.15 Uhr der Geldbeutel aus ihrem Haus in der Kissinger Werkstraße gestohlen. Während die 78-Jährige in ihrem Garten beschäftigt war, stieg der unbekannte Täter laut Polizei wohl durch die offene Terrassentür ein und stahl das Portemonnaie samt dem darin enthaltenen niedrigen Geldbetrag.

Diebstahl in Kissing: So sieht der Täter etwa aus

Die Polizei verdächtigt einen Radfahrer, der dem Opfer kurz zuvor seine Hilfe bei Gartenarbeiten angeboten hatte. Der vermeintliche Helfer war etwa 40 Jahre alt, schlank, sprach Deutsch mit bayerischem Dialekt und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen.

Diebstahl in Kissing: Was die Polizei rät

Zudem rät die Friedberger Polizei, die Haus- und Terrassentüre und die Fenster auch bei kurzer Abwesenheit stets abzuschließen. Auch Nachbarn könnten helfen, Einbrüche zu verhindern, denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance. Daher solle ein guter Kontakt zu den Nachbarn gepflegt werden. Zudem solle man in der Nachbarschaft auf Fremde achten und die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen informieren. (pos)

Themen folgen