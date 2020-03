Wahl: Gabriele Lang setzt (nicht nur) auf Klimaschutz

Plus Sieben Fragen an Gabriele Lang. Sie kandidiert für Pro Eurasburg und Grüne in Eurasburg als Bürgermeisterkandidatin.

Die Grünen und die Liste Pro Eurasburg haben sich zusammengeschlossen, um eine Gegenkandidatin zu Paul Reithmeir aufzustellen: Gabriele Lang, 62 Jahre, tritt gegen den Amtsinhaber an.

Was ist Ihr wichtigstes Vorhaben?

Gabriele Lang: Klimaschutz mit allen notwendigen Maßnahmen, wie die Eindämmung von Pflanzenschutzmitteln und Dünger. Ein nachhaltiges Konzept für Ausgleichsflächen, Streuobstwiesen oder Blühflächen steht ebenfalls an erster Stelle, was keineswegs bedeutet, dass weitere wichtige Themen vernachlässigt werden müssen. Da ich ein unbeschriebenes Blatt in der Gemeinde bin, kann ich allein sachorientiert handeln und dabei meine fundierten Kenntnisse in Verwaltung und Bürokratie gezielt einsetzen. Ich habe hier keine Verwandten, bin niemandem einen Gefallen schuldig und habe keine „offenen Rechnungen“ , weshalb ich mich völlig unvoreingenommen in die Eurasburger Gemeindepolitik stürzen kann.

Welche politischen Fehler in Eurasburg würden Sie gerne ungeschehen machen?

Gabriele Lang: Mein großes Plus: Ich lebe weder in der Vergangenheit noch im Konjunktiv und komme daher mit den Gegebenheiten klar, so wie ich sie vorfinde, und mache das Beste daraus. Außerdem lassen sich viele politische Maßnahmen gar nicht rückgängig machen, grübeln ist daher zwecklos

Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun?

Gabriele Lang: Ökologische Bildung fördern ebenso wie die Medienkompetenz. Es sind regelmäßige Jugendversammlungen geplant, wodurch wir die Wünsche und Bedürfnisse der Heranwachsenden kennen lernen, anstatt auf Verdacht Angebote zu unterbreiten

Was brauchen die Senioren in Eurasburg?

Gabriele Lang: Wohnungen werden gebraucht, wenn das eigene Haus zu groß, weil leer wird. Die Gemeinde kann aber nicht als Bauträger fungieren, der barrierefreie Wohnungen errichtet, um sie dann zu verkaufen. Diese könnten dann weitervererbt werden und für Bedürftige nicht mehr zur Verfügung stehen. Deshalb halte ich ein Genossenschaftsmodell mit dem Kauf von Anteilen durch die Bewohner und einer zusätzlichen Einlage zur Reduzierung der Mietkosten für sinnvoll. Unabhängig davon möchte ich Unterstützung beim Einkaufen oder Fahrten zu Fachärzten oder kulturellen Veranstaltungen anbieten. Ein kleines Beispiel zu Ökologie und Effizienz: Wir helfen den Senioren bei der Internetbestellung von Lebensmitteln. Der Supermarkt liefert und verteilt im Dorf, was viele Einzelfahrten erspart. Und was man sonst noch braucht oder vergessen hat, gibt’s im Dorfladen.

Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Gabriele Lang: Ein deutsches Sprichwort sagt: „Tugend muss man achten, Untugend kann man lieben“. Ich sage: „Untugend liegt im Auge des Betrachters.“

Das ist Gabriele Lang 1 / 8 Zurück Vorwärts Alter 62 Jahre.

Aufgewachsen in München.

Wohnort Eurasburg.

Familienstand Verheiratet.

Kinder Keine eigenen.

Ausbildung und Beruf Ausbildung: Kauffrau für Spedition und Logistik, Studium der Wirtschaftswissenschaften, Ernährungsberaterin (Paracelsus Schulen), Trainerin für Erwachsenenbildung (IHK). Im Beruf ist Gabriele Lang Zollberaterin sowie Dozentin für Zoll und Außenwirtschaft.

Hobbys Lesen, Wandern, Westernreiten, Nordic Walking, Genuss von gutem Essen und Schafkopfen.

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften und Ehrenämter Gabriele Lang ist EU-Expertin für den Güterverkehr und Mitglied bei Pro Eurasburg.

Worüber können Sie lachen?

Gabriele Lang: Über eigene Missgeschicke, politisches Kabarett, kluge Comedy und skurrile Alltagssituationen.

Was wird Ihre schwierigste Aufgabe als Bürgermeisterin?

Gabriele Lang: Die gesteckten Ziele zu erreichen, dabei die gesetzlichen Vorgaben zu beachten und die Opposition von der Richtigkeit zu überzeugen bzw. gute Kompromisse zu finden.

Lesen Sie zur Wahl in Eurasburg auch: