Wahl: Helmut Luichtl will Wohnmöglichkeiten für Senioren schaffen

Helmut Luichtl will Bürgermeister in Merching werden.

Plus Sieben Fragen an Helmut Luichtl, der im zweiten Anlauf das Bürgermeisteramt in Merching für die CSU erringen will.

CSU-Kandidat Helmut Luichtl ist bereits bei der vorherigen Wahl gegen Amtsinhaber Martin Walch angetreten. Im zweiten Anlauf will es der 55-Jährige nun ins Rathaus schaffen. Neben neuen Wohnmöglichkeiten für Senioren liegen ihm auch der Breitbandausbau und die Kinderbetreuung sehr am Herzen.

Was ist Ihr wichtigstes Vorhaben? Helmut Luichtl: Da sind gleich mehrere wichtige Projekte zu nennen: Ausbau der Kinderkrippe und die Schulhauserweiterung. Start des Auswahlverfahrens für die Bayerische Gigabitinitiative, in deren Umsetzung wir mit sehr hohen Zuschüssen in Merching und den Ortsteilen die Voraussetzungen schaffen können, dass wir bis zu 1 GBit/s an Übertragungsbandbreite zu den Bürgern bekommen, sowie die Schaffung von Möglichkeiten, damit Senioren auch im hohen Alter im Ort untergebracht und betreut werden können. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Welche politischen Fehler in Ihrer Gemeinde würden Sie gerne ungeschehen machen? Helmut Luichtl: Keine. Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun? Helmut Luichtl: Weitere Förderung der Vereine, die eine hervorragende Jugendarbeit leisten. Was brauchen die Senioren in Ihrem Ort? Helmut Luichtl: Ein Mehrgenerationenhaus, Seniorenresidenz oder betreutes Wohnen. Ob und welches Vorhaben gelingen kann, ist zusammen mit dem Gemeinderat zu erörtern und umzusetzen. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Helmut Luichtl: Schnupftabak. Worüber können Sie lachen? Helmut Luichtl: Über einen guten Witz. Das ist Helmut Luichtl 1 / 8 Zurück Vorwärts Alter 55 Jahre

Aufgewachsen in Merching

Wohnort Merching

Familienstand verheiratet

Kinder Jennifer und Tobias

Ausbildung und Beruf Dipl.-Betriebswirt (FH), IT-Mitarbeiter an der Bayerischen Verwaltungsschule in München

Hobbys Politik, Lesen, Motorrad, Brauchtum und Feuerwehr

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften und Ehrenämter Gemeinderat, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses im Abwasserzweckverband Obere Paar, CSU-Ortsvorsitzender, Kassenwart und Gruppenführer FFW Merching, Kassenwart Krieger- und Soldatenverein Merching, Internetbeauftragter beim Trachtenverein D’Paartaler, beim Huosigau und beim Bayerischen Trachtenverband, Mitglied beim Katholischen Burschenverein, bei den Bayermünchingern und bei den Mandichoschützen Was wird Ihre schwierigste Aufgabe als Bürgermeister? Helmut Luichtl: Die vielen offenen und anstehenden Projekte zusammen mit dem Gemeinderat, der Verwaltung und dem Bauhof zeitnah umzusetzen. Lesen Sie dazu auch folgenden Artikel: Kommunalwahl: Merching steht vor einem Wechsel (Plus+)

