vor 42 Min.

Wahl: Markus Waschka will Dasings Kernort gestalten

Markus Waschka will Bürgermeister in Dasing werden.

Plus Sieben Fragen an Markus Waschka, der in Dasing Bürgermeister werden will und für die CSU antritt.

Markus Waschka ist seit sechs Jahren im Dasinger Gemeinderat und Dritter Bürgermeister. Die CSU Dasing und Laimering hat den Unternehmer als Bürgermeisterkandidaten aufgestellt.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Was ist Ihr wichtigstes Vorhaben? Markus Waschka : Eines meiner wichtigsten Vorhaben wird die Kernortgestaltung in Dasing sein. Ich will ein Bürgermeister der Taten und nicht der Worte sein. Welche politischen Fehler in Ihrer Gemeinde würden Sie gerne ungeschehen machen? Markus Waschka: Leider wurde die Planung eines Lärmschutzes beim Ausbau der Autobahn versäumt, gefolgt von fehlenden Gehwegen bei den Autobahnbrücken. Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun? Markus Waschka: Restaurierung der Kinderspielplätze, Jugendsprechstunde. Was brauchen die Senioren in Ihrem Ort? Markus Waschka: Eine Seniorenbetreuung, z.B. ein Seniorencafé und eine Kurzzeitpflege wären gute Einrichtungen, die Dasing auch für die ältere Generation attraktiver machen würden. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Markus Waschka: Ich bin oft ungeduldig. Das ist Markus Waschka 1 / 8 Zurück Vorwärts Alter 44 Jahre

Aufgewachsen in Dasing/Taiting

Wohnort Dasing/Taiting

Familienstand Verheiratet seit 25 Jahren mit seiner Frau Martina

Kinder vier Kinder, zwei Töchter mit 25 Jahren (zahnmedizinische Fachangestellte/ Friseurmeisterin) eine 20-jährige Tochter (zahnmedizinische Fachangestellte) und einen 16-jährigen Sohn (Auszubildender)

Ausbildung und Beruf gelernter Spezialtiefbaufacharbeiter, seit 20 Jahren selbstständig im Garten- und Landschaftsbau mit circa zehn Angestellten

Hobbys Nebst zahlreichen Aktivitäten in den Vereinen spielt Markus Waschka gerne einen gepflegten Schafkopf

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften und Ehrenämter 1. Vorsitzender des CSU Ortsverbandes Dasing, Mitglied der Kreisvorstandschaft der Mittelstandsunion, 2. Vorsitzender des Schützenvereins Taiting/Bitzenhofen Aktiver Feuerwehrmann, Mitglied des Soldaten- und Kriegerverein Taiting/Bitzenhofen und Dasing, Mitglied der Vorstandschaft Förderverein Dasinger Advent, Mitglied des Burschen und Derndl Vereins Dasing Worüber können Sie lachen? Markus Waschka: Gerne lache ich über einen guten Witz oder über mich selbst. Was wird Ihre schwierigste Aufgabe als Bürgermeister? Markus Waschka: Die Kernortgestaltung in Dasing wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. Diese Herausforderung wird sowohl anspruchsvoll als auch interessant. Dadurch wird Dasing attraktiver und für die nächsten Generationen prägend sein. Lesen Sie dazu auch diesen Artikel: Kommunalwahl: Die Gemeinde Dasing dreht ein großes Rad Lesen Sie unsere "Sieben Fragen" an die Kandidaten: Mareike Hartung will mehr mit den Bürgern reden

Andreas Wiesner will Dasing liebenswert machen Lesen Sie dazu auch: Humorvoller Blick in Dasings Zukunft

Kommunalwahl 2020: Das ändert sich im Landkreis Aichach-Friedberg

Themen folgen