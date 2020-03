Plus Markus Storch und Helmut Luichtl treten in der Stichwahl wieder an: Die Merchinger müssen sich entscheiden.

Markus Storch und Helmut Luichtl treten in zwei Wochen noch einmal gegen einander an. Vom Ergebnis her liegen sie so dicht zusammen, dass bei der Stichwahl, alles möglich ist.

Die Merchinger müssen sich jetzt entscheiden: Wollen sie den CSU-Kandidaten, der schon lange im Gemeinderat mitarbeitet und auch nach dem enttäuschenden Ergebnis vor sechs Jahren nicht aufgegeben hat. Oder setzen sie auf Markus Storch, der als Neuling – jedoch vielseitig in den örtlichen Vereinen engagiert – nun auch in der Kommunalpolitik durchstarten möchte? Lesen Sie dazu den Artikel: Wahl in Merching: Der Erfahrene gegen den Neuen

