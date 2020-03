vor 34 Min.

Wahl in Schmiechen: sieben Fragen an Amtsinhaber Josef Wecker

Bürgermeister Josef Wecker strebt eine zweite Amtszeit in Schmiechen an. Was seine wichtigsten Vorhaben sind.

Josef Wecker , derzeit Bürgermeister in Schmiechen , bewirbt sich ohne Gegenkandidat für eine zweite Amtszeit. Nominiert worden ist der 56-Jährige von der Freien Wählergemeinschaft Schmiechen /Unterbergen.

Was ist Ihr wichtigstes Vorhaben?

Josef Wecker : In den folgenden sechs Jahren stehen die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts des Ausbau der Ortsdurchfahrt Schmiechen , der Ausbau der Ortsdurchfahrt Unterbergen und die Schaffung von günstigem Bauland für Schmiechen und Unterbergen als vordringliche Ziele an.

Welche politischen Fehler in ihrer Gemeinde würden Sie gerne ungeschehen machen?

Josef Wecker : Die Gemeinde hätte sich intensiver um den Erwerb von Flächen im Bereich des Bahnhofes bemühen müssen, um die Möglichkeit zur Schaffung einer Park-and-Ride-Anlage vorzubereiten.

Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun?

Josef Wecker : Für die Jugendlichen in der Gemeinde steht ein vielfältiges Vereinsangebot zur Verfügung. Dieses gilt es, weiter zu unterstützen und zu fördern.

Was brauchen die Senioren in Ihrem Ort?

Josef Wecker : Die Gemeinde bietet bereits über ehrenamtlich tätige Bürgerinnen einen regelmäßigen Seniorentreff an. Wir beteiligen uns an einem landkreisübergreifenden Projekt zusammen mit der Gemeinde Egling , um das bestehende Angebot noch auszubauen.

Alter 56 Jahre

Aufgewachsen in Schmiechen

Wohnort Schmiechen

Familienstand Verheiratet seit 1988

Kinder Drei Kinder

Ausbildung und Beruf Technischer Verwaltungsangestellter, ehrenamtlicher Bürgermeister

Hobbys Radfahren, Lesen und Laufen

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften und Ehrenämter sechs Jahre stellvertretender Bürgermeister, danach sechs Jahre Bürgermeister der Gemeinde Schmiechen , 24 Jahre Vorstandsmitglied im Schützenverein, 25 Jahre aktiver Feuerwehrmann, zehn Jahre Theaterleiter, zwölf Jahre Wallfahrtsleiter der Kirchengemeinde Schmiechen

Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Josef Wecker : Und ist die Sendung noch so fein, oft schlafe ich vor dem Fernseher ein.

Worüber können Sie lachen?

Josef Wecker : Über die Sketche der Kabarettisten Monika Gruber und Günter Grünwald.

Was wird Ihre schwierigste Aufgabe als Bürgermeister?

Josef Wecker : Der Grunderwerb für geplante Straßen- und Radwegebaumaßnahmen. (AZ)

