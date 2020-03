15:00 Uhr

Wahlgeplänkel muss in Mering jetzt aufhören

Im Wahlkampf um den Einzug in das Rathaus in Mering wurde einiges an Porzellan zerschlagen.

Plus Im Wahlkampf in Mering wurde einiges an Porzellan zerschlagen. Worauf es jetzt ankommt.

Von Eva Weizenegger

Dass im Wahlkampf die Kontrahenten nicht mit Samthandschuhen gegeneinander antreten werden, zeichnete sich in Mering schon frühzeitig ab. Als Amtsinhaber Hans-Dieter Kandler im Frühjahr 2019 seinen Rücktritt ankündigte, witterten so manche Morgenluft. Und so kam es, dass gleich fünf Kandidaten in den Ring traten. Zunächst schien alles recht friedlich. Jeder versicherte, dass man sachlich und fair miteinander umgehen wollte. Doch dann gab es einen Post auf Facebook hier, ein Video auf Instagram dort und jede Menge Wortgefechte in den sozialen Medien.

