Wahlplakate im Wittelsbacher Land – muss das sein?

Plus Die Werbung der Parteien gerät aus Umweltschutzgründen immer mehr in die Kritik. Einige reagieren – zum Beispiel Gruppierungen in Ried, Dasing und Friedberg.

Sowohl Parteien als auch Städte und Gemeinderäte machen sich Gedanken, wie mit der Flut an Wahlplakaten umzugehen ist. Die CSU Ried-Baindlkirch-Eismannsberg will mit gutem Beispiel vorangehen und komplett darauf verzichten.

Vorsitzender Hans-Josef Mayer erklärt, wie es zu dieser Idee kam: „Die Kandidatinnen und Kandidaten auf unserer Liste sind im Dorf ehrenamtlich tätig. Sie sind damit gut bekannt. Werbung erscheint uns auf diese Weise nicht erforderlich.“ Mayer führt auch ökologische Gründe an: „Wir wollen das Dorf nicht mit Wahlkampfplakaten zupflastern und dann nach wenigen Wochen die großformatigen Drucke wieder wegschmeißen.“ Das eingesparte Geld soll lieber der Allgemeinheit zugutekommen. So überreichte die CSU eine Spende über 500 Euro an die Ersthelfer der First-Responder-Gruppe Baindlkirch.

Rieder CSU spendet das Geld für einen guten Zweck

Die Gestaltung der Plakate sowie deren Druck habe vor sechs Jahren zwischen 350 und 400 Euro gekostet, so die CSU. „Um eine runde Summe zu machen, haben wir auf 500 Euro aufgestockt“, sagt Bürgermeister Erwin Gerstlacher. Der CSU-Politiker ist einziger Bürgermeisterkandidat in der 3000-Einwohner-Gemeinde, in der sich vier Listen um die Plätze im Gemeinderat bewerben.

Gerstlacher, der zum zweiten Mal antritt, schätzt, dass bei den zurückliegenden Wahlkämpfen etwa 30 Plakate pro Jahr und Partei in und um Ried aufgehängt wurden. Hans-Josef Mayer fügt hinzu: „Die Arbeitsstunden will ich gar nicht rechnen. Das ist ehrenamtliche Tätigkeit, wenn auch nicht wenig.“

Robert Guha von der „Lebensqualität Ried“ bestätigt, dass auch seine Gruppierung ohne Wahlplakate auskomme. Der Freie-Wähler-Vorsitzende Paul Graf in Ried sieht die Sachlage etwas anders. Seiner Meinung nach ist es sogar die Pflicht einer Partei, nach außen wirksam und sichtbar zu werden, um so den Bürgern eine politische Willensbildung zu ermöglichen. „Wir haben das Thema in unserer Wählervereinigung lange und ausführlich diskutiert und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir im eingeschränkten Umfang an fünf Standorten Wahlwerbung machen werden“, sagt er. Da die Werbung von den Freien Wählern selbst gestaltet und auf wiederverwendbare Produkte gesetzt wird, sei die Außenwerbung im Verhältnis zum Wirkungsgrad relativ kostengünstig.

Auch die Bürgergemeinschaft Ried verzichtet

Kariene Eikelmann von der „Bürgergemeinschaft Ried“ bekräftigt ebenfalls, dass ihre Partei keine Wahlplakate aufhängt. Sie sieht das Thema aber etwas differenziert: „Die größeren Parteien haben es da leichter, die kennt jeder. Die kleinen Parteien müssen ihre Kandidaten erst bekannt machen“.

Die Parteifreien Bürger Friedberg haben dieses Jahr statt Wahlplakaten unbedruckte Holztafeln und Holzwürfel aufgestellt. Stadtrat Wolfgang Rockelmann erklärt die Hintergründe: „Ausgangspunkt für unsere Idee war das Bemühen der Parteifreien, in Wahlkampfzeiten die Plakatflut und die damit verbundenen Beeinträchtigungen von Mensch und Umwelt einzuschränken.“

Parteifreie Bürger wollen in Friedberg ein Zeichen setzen

Anträge, die Werbung im öffentlichen Raum auf einige zentrale, städtische Anschlagtafeln in allen Ortsteilen zu begrenzen, sei leider gescheitert. „Andere große Fraktionen waren dagegen.“ Deshalb wollten die Parteifreien Bürger ein Zeichen setzen. „Wir haben nur wenige Plakattafeln“, so Rockelmann. Und: „Einfache rohe Bretter aus Fichtensperrholz mit dem farbigen Hinweis auf unsere Gruppierung Parteifreie, verbunden mit unserer Internetadresse.“ Dort könne dann jeder alle Infos abrufen.

Auf der gleichen Basis und ebenfalls aus Holz haben die Parteifreien neun große Würfel geschreinert und aufgestellt. Diese Kuben sehen sie als mögliches Vorbild für künftige gemeinsame Anschlagtafeln. „Wir hoffen natürlich, dass vielen unsere etwas andere Idee gefällt und wir Nachahmer finden“, wünscht sich Rockelmann. Die Platten werden nach der Wahl anderen Verwendungen zugeführt.

Bei den Grünen stoßen die Parteifreien in diesem Fall auf offene Ohren. Die Fraktionsvorsitzende Claudia Eser-Schuberth sprach sich bereits im Herbst ebenfalls gegen den Plakat-Wildwuchs aus. „Wir bräuchten ein paar Wände und sonst nichts“, ist sie überzeugt. Auch sie bedauert, dass der entsprechende Antrag scheiterte. Die Grünen plakatieren ausschließlich mit Papier auf Holzständern.

Freiwillige Übereinkunft in Dasing

In Dasing scheiterte die Idee der CSU, dass Parteien und Gruppierungen sich darauf verständigen, die Plakatflut einzudämmen. Zwischenzeitlich war hierzu eine Satzung Thema im Gemeinderat, die sich jedoch laut Verwaltung als rechtlich nicht durchführbar und kaum kontrollierbar erwies. Nun kamen die Lokalpolitiker überein, an einigen Stellen durch den Bauhof Zäune aufstellen zu lassen und nur an diesen zu plakatieren. Geplant sind drei Stück im Kernort sowie weitere in den Ortsteilen. (mit tril, kru)

