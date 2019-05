14:30 Uhr

Waldkindergarten: Kissing fasst Standort ins Auge

Die Gemeinde Kissing arbeitet weiter daran, dass Projekt zu verwirklichen. Wie es allgemein mit Betreuungsplätzen aussieht.

Von Philipp Schröders

Wie in vielen Gemeinden werden in Kissing dringend mehr Kindergartenplätze gebraucht. Ein Baustein, um genügend zur Verfügung zu stellen, soll ein Waldkindergarten sein. In der vergangenen Sitzung des Jugend- und Kulturausschusses hieß es, dass das Projekt vorangeht.

Nach Verhandlungen mit der Bayerischen Forstverwaltung hat die Gemeinde ein Waldstück beim Seewieshof – erreichbar von der Bachernstraße aus – ins Auge gefasst. Laut Bürgermeister Reinhard Gürtner könnte der Kindergarten dort auf einer Fläche von 50 mal 50 Meter entstehen. „Der Förster ist uns sehr entgegengekommen“, sagte er in der Sitzung. Das Waldstück gehört dem Freistaat. Gürtner bremste die Euphorie allerdings ein wenig. „Es ist nur ein potenzieller Standort, den wir in Betracht ziehen.“ Im Juni will sich die Gemeinde das Waldstück zusammen mit dem Landratsamt anschauen. Auch die Kommunale Unfallversicherung müsse sich noch ein Bild machen.

Roland Nemetz von der SPD regte an, dass sich die Verwaltung das Tiny-House-System anschaut. Der Hersteller wirbt damit ökologisch, baubiologisch und wintertaugliche Bauwagen anzubieten. Die Unterkünfte werden bereits in anderen Waldkindergarten genützt.

Gemeinde Kissing will sich weitere Waldkindergärten anschauen

Hans-Peter Bermann von der Verwaltung dankte für die Anregung. Er erklärte, dass man sich noch andere Waldkindergarten anschauen wolle – unter anderem in Aichach – um sich Anregungen zu holen. In der Sitzung beschlossen die Mitglieder, die Trägerschaft an die Johanniter zu vergeben. Die Verwaltung hatte alle Organisation, die in der Gemeinde Kitas betreiben, angeschrieben. Aber nur die Johanniter hatten Interesse bekundet.

Vor Kurzem haben sich Vertreter der Kita-Träger, der Bürgermeister und die Verwaltung getroffen und in einer Konferenz die aktuelle Lage besprochen. Dabei ging es auch um die flexible Gruppe in der Kindertagesstätte St. Elisabeth.

In der werden vormittags Kindergarten- und nachmittags Hortkinder betreut. Vor der Gründung im vergangenen Jahr drohte die Auflösung der Hortgruppe, was bei den Eltern für Missmut gesorgt hatte.

Laut Behrmann meldete Robin Fuller, Leiterin der Kita St. Elisabeth, bei der Konferenz einen Bedarf von 23 Plätzen im Hort an. Zuvor waren bis zu 20 Kinder in der Gruppe zugelassen. Da es einen Rechtsanspruch auf Kita-Plätze gibt, sieht die Gemeinde in diesem Bereich aber einen dringenderen Bedarf. Fuller erklärte auf Anfrage, dass intern in der Kita 23 Hortplätze benötigt werden. Sie stellte im Gegenzug während der Konferenz in Aussicht, am Vormittag weiteren Platz für bis zu neun Kindergartenkinder zu bieten. Gemeinderat Michael Eder sagte: „Das ist eine Lösung, von der beide Seiten profitieren.“ Der Ausschuss stimmte einstimmig zu.

Auch über Little Bird wird gesprochen

Auch die Probleme mit Little Bird kamen bei der Konferenz zur Sprache. Das Einschreibungsprogramm im Internet dient dazu, der Verwaltung und auch den Eltern einen Überblick zu geben, wo Betreuungsplätze frei sind. Allerdings hat es diesen Zweck bisher nicht erfüllt. In einer früheren Sitzung hieß es, dass die Kindergärten die Daten nicht richtig eingeben. Gürtner stellte in Aussicht, für die Kita-Mitarbeiter Nachschulungen anzubieten. Bermann erklärte, dass er sich mit den Softwareherstellern in Verbindung gesetzt habe. Nun sollen die Eltern mindestens 30 Minuten Zeit haben, um das Programm zu nutzen. Zuvor waren sie nach der Hälfte der Zeit rausgeworfen worden, was die Anmeldung zusätzlich erschwerte.

Im Hinblick auf die Zahl der Betreuungsplätze erklärte Bürgermeister Gürtner auf Anfrage, dass Nachfrage und Angebot derzeit in etwa aufgehen. „Wir wissen aber nicht, wer in den kommenden Monaten noch zuzieht.“ Er setzt darauf, dass auch der Waldkindergarten – wenn er kommt – eine Entlastung bringt. Grundsätzlich bestehe weiterhin ein Problem: „Wir können nicht auf Vorrat bauen.“ Dafür gebe es keine Fördergelder.

