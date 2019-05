18.05.2019

Waldweihnacht-Mitarbeiter spenden Trinkgeld

1500 Euro in gebastelter Form gingen an die sechs Kissinger Kindergärten.

1500 Euro gehen an die Kissinger Kindergärten

Längst ist schon der Frühling angebrochen, da hat die Waldweihnacht von Gut Mergen-thau noch einmal für eine Bescherung gesorgt. Die Mitarbeiter der Stände vom Gut Mergenthau spenden einen Teil ihrer Trinkgelder für soziale Einrichtungen. Insgesamt 2500 Euro kommen damit Kindern zu Gute und wurden nun übergeben.

Es ist seit Jahren eine Tradition, dass die Mitarbeiter der Stände des Gutes Mergenthau bei der Waldweihnacht Sparschweine für soziale Zwecke aufstellen. Sie möchten sich für die Großzügigkeit ihrer Besucher im Namen der Kinder bedanken.

1000 Euro gingen an die Einrichtung „brotZeit e.V.“ in München. Grund- und Förderschüler erhalten vor der Schule ein Frühstück. Denn es gibt Kinder, die sonst, ohne etwas gegessen zu haben, in die Schule gehen. Pro Kind kostet dies 1,83 Euro. Mit dem gespendeten Geld konnte etwa 550 Schülern ein guter Start in den Tag ermöglicht werden. In der Zwischenzeit werden von der Münchner Organisation über 9000 Kinder an 200 Grund- und Förderschulen in Deutschland versorgt.

Einen Betrag von 1500 Euro spendeten die Mitarbeiter in gebastelter Form an die sechs Kindergärten in Kissing. Die jeweils 250 Euro sollten nur für die Kinder bestimmt sein. Die „Alte Schule“ kaufte von dem gespendeten Geld Kapla-Holz-Steine, welche sich die Kinder besonders wünschten. Die „Johanni-Piraten“, bei denen gerade der Garten angelegt wird, möchten das Geld in Sandspielzeug oder Fahrzeuge für den Garten investieren. Die „Spielburg“ beabsichtigt, ein neues Sofa für die Lese-Ecke zu beschaffen. St. Elisabeth, Schatzkiste und Kunterbunt werden sich nach den Wünschen der Kinder entscheiden. (hese)

Themen Folgen