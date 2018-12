14.12.2018

Wanderfreunde Mering feiern Abschluss des Jahres

Die Tischkegler blicken dabei nicht nur zurück, sie spielen auch um den Titel des Vereinsmeisters

Ein ereignisreiches Tischkegeljahr mit großen sportlichen Erfolgen aber auch schmerzlichen Niederlagen für den Verein Wanderfreunde Mering neigt sich dem Ende zu.

Traditionell Anfang Dezember treffen sich die aktiven Kegler mit ihren Frauen und Familienangehörigen im Andechser zum besinnlichen Jahresabschluss beziehungsweise Jahresrückblick.

Im Januar wurden bei Neuwahlen zur Vorstandschaft einstimmig alle Amtsträger in ihren Positionen bestätigt. Siggi Kurz führt weiterhin für zwei Jahre den Verein an. Mitte Februar fiel der Startschuss für die 45. Rundenwettkämpfe, die dann Anfang November mit dem Titelgewinn der Wanderfreunde vor den Bayernkeglern und Alt-Mering ihren Abschluss fanden. Ende April trafen sich 129 Kegler in der Mehrzweckhalle zu den nunmehr 46. Marktmeisterschaften. Wieder mal reichte es für die Wanderfreunde nur zu Platz zwei hinter den Bayernkeglern. Im Einzel aber zeigte Tommy Köhler sein ganzes Können und verwies den besten Kegler der Bayernkegler, Alexander Weigl, auf Platz zwei.

Nicht nur sportlich, auch gesellschaftlich tat sich einiges. So traf man sich unter anderem zum Weißwurstfrühstück, besuchte das Volksfest und die Mitglieder versuchten sich im Schießen bei den offenen Marktmeisterschaften für die nicht aktiven Schützen. Pressewart Reiner Beistle bedankte sich zudem bei der Vorstandschaft der KK-Schützen dafür, dass die Wanderfreunde ein weiteres Jahr in deren Vereinsheim ihre Wettkämpfe und Kegelabende austragen durften.

Ein besonderer Höhepunkt beim Jahresabschluss ist jedes Mal die Verleihung des Wanderpokals für den Vereinsmeister. Dieser Titel wird immer nach den Rundenwettkämpfen unter den Aktiven ausgekegelt. Vier Durchgänge hat jeder zu absolvieren, die drei besten Ergebnisse kommen dann in die Wertung. Dieses Mal war es besonders spannend. Bis zum allerletzten Durchgang lag Reiner Beistle knapp in Führung. Der letztjährige Titelträger Uli Hitzler war somit im vierten Durchgang noch einmal stark gefordert. Er zeigte auch dieses Jahr wieder seine Nervenstärke und legte mit dem besten Einzelergebnis aller Teilnehmer (212 Holz) den Grundstein für seinen fünften Vereinsmeistertitel. Reiner Beistle musste sich wieder einmal mit Platz zwei zufriedengeben – wie schon im letzten Jahr.

Eine ganz große Überraschung aber gelang dem jüngsten Spross der Wanderfreunde, Carsten Bistritzky. Schon das ganze Jahr über zeigte er in den Rundenwettkämpfen seine Klasse, jetzt düpierte er zum Beispiel den amtierenden Marktmeister Tommy Köhler und belegte mit insgesamt 577 Holz Platz drei. Der Endstand im Überblick: 1. Uli Hitzler (589 Holz), 2. Reiner Beistle (584), 3. Carsten Bistritzky (577), 4. Tommy Köhler (572), 5. Werner Christian (564).

Themen Folgen