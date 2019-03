27.03.2019

Wanderfreunde halten Verfolger auf Abstand

Im April starten die Rückkämpfe der Meringer Tischkegler

Die Hälfte der Vorrunde 2019 der Rundenwettkämpfe der Meringer Tischkegler ist absolviert. Eine kurze „Länderspielpause“ steht an, bis es am Freitag 5. April in die Rückkämpfe geht. Nach den drei Heimsiegen der Wanderfreunde führt der letztjährige Titelträger, Wanderfreunde I, die aktuelle Tabelle ohne Verlustpunkte an.

Gewann man gegen Alt Mering zum Auftakt recht deutlich mit 1117:1036 Holz und gegen die eigene zweite Garnitur mit 1121:1042 Holz, war das Duell mit den Bayernkeglern dann ein hartes Stück Arbeit. Die Gäste aus Merching, angeführt von Xaver Zitzelsberger, setzten alles daran, auf der Wanderfreundebahn erfolgreich zu sein, und die Punkte für einen Sieg mitzunehmen. Allein Robert Zitzelsberger zeigte an diesem Abend mit sehr guten 191 Holz eine überdurchschnittliche Leistung. Beim Siegerteam, den Wanderfreunden I, ragte vor allem Reiner Beistle mit einer überzeugenden Vorstellung von 209 Holz heraus. Tommy Köhler mit seinen 195 Holz auf Startplatz II stellte die Weichen früh auf Sieg.

Am vergangenen Freitag zeigten die Meringer Bayernkegler auf ihrer Heimbahn erneut ihre Dominanz. Hier sind die Yus, das heißt „Alle Neune“, an der Tagesordnung. 49-mal konnte dabei gejubelt werden.

Alexander Weigl setzte zum Auftakt der Partie mit 205 Holz ein deutliches Zeichen, Silvia Weigl mit 214 stellte die Weichen endgültig auf Sieg, abschließend konnte Xaver Zitztelsbergers mit 223 Holz einen Glanzpunkt setzen.

Beim Gegner Alt Mering ragte Bob Nekola mit 189 Holz aus einer an diesem Abend chancenlosen Mannschaft heraus. Das Endergebnis war schließlich 1204:992 Holz für die Bayernkegler.

Fehlt noch der Vergleich Alt Merings gegen Wanderfreunde II. Dieser Wettkampf ist dabei ein kleines Derby, trainieren beide Teams doch im gleichen Hause, im Vereinsheim der KK-Schützen Mering. Maßgeblich beteiligt am Sieg des Teams Alt Mering mit 1012:985 Holz waren Andy Guggumos und Bob Nekola mit je 186 Holz sowie Adolf Jahn mit 180 Holz. Bei den Gästen ragte wiederum Youngster Marcel Christian mit 187 Holz heraus. Anfang April geht die Saison der Tischkegler mit den Vergleichen Alt Mering gegen Wanderfreunde I und Wanderfreunde II gegen die Bayernkegler weiter.

Das ist der aktuelle Stand der Tabelle: 1. Wanderfreunde I, 6 : 0 Punkte; 2. Bayernkegler, 4 : 2 Punkte; 3. Alt Mering, 2 : 4 Punkte; 4. Wanderfreunde II, 0 : 6 Punkte. (FA)

Themen Folgen