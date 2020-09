vor 41 Min.

Wandergesellen machen Halt in Mering

Einfach losgehen, völlig frei sein, neue Orte sehen, neue Menschen kennenlernen. Aber auch neue Arbeitstechniken erlernen und in unterschiedlichen Betrieben arbeiten. Dieser Tradition gehen auch Lukas Bruns (Schreiner) und Marius Jäger (Zimmermann) nach. Sie reisen in der Gesellenvereinigung Rolandschacht benannt nach der Bremer Statue des Ritters Roland, die 1891 in Nürnberg gegründet wurde. Über drei Jahre und einen Tag sind sie immer mindestens 60 km von ihrer Heimat entfernt. Sie wissen oft nicht, was der nächste Tag mit sich bringt. In der Regel arbeiten sie für sechs bis acht Wochen, reisen dann weiter und schauen sich die Welt an. Für Unterkunft und Reisen dürfen sie kein Geld ausgeben, deshalb reisen sie viel per Anhalter und übernachten oft unter freiem Himmel. Lukas Bruns und Marius Jäger haben ihren Spruch nach traditioneller Art dem Bürgermeister Florian A. Mayer vorgetragen und ihm ein wenig aus ihren Erfahrungen als Wandergesellen erzählt. Zum Abschluss haben Sie sich das Siegel von Markt Mering in ihr schon vollgeschriebenes Büchlein geben lassen und sind dann wieder weitergezogen. (AZ)

