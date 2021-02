vor 31 Min.

Waren Sie schon in Ottmaringen?

Plus Ein falsch bedrucktes Ortsschild von Ottmaring sorgt für Lacher. Wie kam es dazu?

Von Ute Krogull

"Finde den Fehler!", schreibt eine Frau zu dem Foto, das sie auf Facebook postet. "Oder habe ich was verpasst?" Ottmaringen steht auf dem Ortsschild, das in Hügelshart das Ortsende markiert. Selbst der städtische Pressesprecher Frank Büschel dachte da im ersten Moment an einen verfrühten Aprilscherz, kann aber erklären, wie das Kuriosum zustande kam.

Das alte Ortsschild von Ottmaring war kaputt

Das alte Ortsschild wurde von einem Fahrzeug angefahren und war nicht mehr zu gebrauchen, sodass es ausgetauscht werden musste. Bei einer Sammelbestellung brachte jemand - ob ein Mensch oder Computer, lässt sich nicht mehr klären - von der auswärtigen Herstellerfirma einiges durcheinander. Die Stadt Friedberg bekam jedenfalls einen Karton voll fehlerhafter Schilder. Aufgestellt hat das Schild in Ottmaring(en) ein Mitarbeiter des Bauhofs. "Der Kollege hat den Irrtum erst bemerkt, als das erste Schild schon stand", weiß Büschel.

Die Stadt inklusive Bürgermeister habe das mit Humor genommen, denn: "Es gibt wahrlich Gewichtigeres in diesen Tagen. " Um das zu unterstreichen und auch rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, was zum Beispiel die Geschwindigkeitsbeschränkung anbelangt, ließ man das Schild vorerst stehen und klebte das „en“ einfach ab. Doch bald soll alles wieder seine Richtigkeit haben in Ottmaring(en): "Die Falschlieferung ist von uns moniert und die von uns ursprünglich richtig in Auftrag gegebenen Schilder werden von der Firma neu und hoffentlich korrekt geliefert und alsdann montiert", kündigt Büschel an.

Er meint aber: "Vielleicht ist der zuständige Mitarbeiter der badischen Schilderfirma aber auch so geschichtsbeflissen, dass er uns auf unsere Wurzeln hinweisen wollte. Denn in einer Urkunde aus dem Jahr 1427 taucht in unserem Stadtarchiv tatsächlich der Name ,Ottmaringen' in dieser Schreibweise auf. Noch im 13. Jahrhundert seien die Schreibweisen „Othmaringen“ bzw. „Otmaringen“ zu lesen. Büschel hat außerdem recherchiert, dass im bayerischen Sprachgebrauch das eher schwäbische „-ingen“ meist zu „-ing“ verkürzt wird, aber dasselbe bedeutet. Das -ingen ist eine Wortendung, die so etwas wie eine Zugehörigkeit ausdrückt – fast immer zu einer bestimmten Person, einem Anführer. So lebten in Ottmaringen wohl die Angehörigen eines Othmar/Otmar/Ottmar.

Wo es in Friedberg sonst noch fehlerhafte Schilder gibt

Fehlerhafte Ortsschilder sind übrigens gar nicht so selten. Büschel erinnert sich, dass ihm, als er als junger Beamter für das Straßenverkehrsrecht zuständig war, auf dem gerade freigegebenen Chippenham-Ring 1996 ein (Vor-)Hinweisschild auf eine Ampel entdeckte, das die falsche Farbenfolge rot-grün-gelb aufgeklebt hatte.

In Facebook berichtet eine Frau, dass die Straße von Bachern nach Ried in die eine Richtung mit drei, in die andere mit nur zwei Kilometern Länge ausgeschildert ist. Und Bürgermeister Roland Eichmann räumt ganz im Sinne der von ihm hoch gehaltenen Transparenz von sich aus gleich weitere Fehldrucke ein: Auf einem sind es von Wulfertshausen nach Derching schlappe 24 Kilometer. Übrigens haben die Fehldrucke womöglich auch etwas Gutes: Auf Anregung eines Bürgers überlegt die Stadt nun, sie für einen wohltätigen Zweck zu versteigern.

Aufruf: Haben Sie ein Foto von einem kuriosen Ortsschild aus Aichach-Friedberg?

Wenn auch Ihnen ein falsches oder kurioses Schild aufgefallen ist, schicken Sie uns gerne ein Bild per Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Wir sind gespannt auf die Einsendungen!

