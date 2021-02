vor 17 Min.

Warum Merching keine eigene Regelung für Abstände von Häusern trifft

Plus Eine Änderung der Bayerischen Bauordnung lässt geringere Abstände bei der Bebauung zu. Warum das den Merchingern jedoch keine Sorge macht.

Von Christina Riedmann-Pooch

Die Neufassung der Bayerischen Bauordnung, die jetzt im Februar bereits in Kraft getreten ist, beschäftigte überall die Gemeinderäte. Eine wesentliche Änderung betrifft nämlich die vorgeschriebenen Abstandsflächen. Diese bemessen sich künftig etwas anders als bisher, sind, wie berichtet, insgesamt geringer als zuvor, um eine dichtere Bebauung zu ermöglichen. Viele Kommunen wie etwa Mering oder Friedberg ergriffen deshalb die Möglichkeit, die Abstände in einer eigenen Satzung selbst festzulegen. Merching verzichtet dagegen auf eine solche Satzung, weil hier kein zu dichtes Bauen befürchtet wird.

Auf Rückfrage von Gemeinderatsmitglied Thomas Schwarz, bezüglich der neuen Abstandsflächenregelung außerhalb der Großstädte und Einführung einer Genehmigungsfiktion in Bayern, die ab dem 1. Februar in Kraft tritt, gaben Geschäftsführer Rainer Fieber und Bürgermeister Helmut Luichtl zur Auskunft, dass man diese zumindest vorerst in Merching so belassen wolle. Es sei aufgrund der Bebauungsart in Merching kein zwingender Handlungsbedarf gegeben, im Moment würde es nicht sinnvoll sein, eine eigene Satzung aufzustellen: Einen Schnellschuss wolle man nicht machen.

Bauen: Eigene Satzung für Abstandsflächen ist in Merching nicht nötig

Es sei bei Bedarf jederzeit möglich, Anpassungen vorzunehmen. Auch Gemeinderatsmitglied Christian Failer, der seine berufliche Erfahrung als Bauunternehmer einbringen konnte, empfahl, die Entwicklung zu beobachten. Man könne jedoch immer noch darauf reagieren, wenn es nötig ist, unterstrich auch Fieber.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte er, dass sich aufgrund der herrschenden Bebauung in Merching durch die neue Bauordnung kaum etwas ändere. Die Abstandsflächen errechnen sich in Bezug auf die Wandhöhe, wobei die Dachhöhe künftig stärker mit eingerechnet wird. Es gibt jedoch einen absoluten Mindestabstand von Gebäuden, der nie unterschritten werden darf. Und dieser beträgt in der neuen Bauordnung – wie zuvor auch – drei Meter. In Merching habe man bisher nirgends mehr als zwei Stockwerke plus Dachgeschoss und somit maximale Wandhöhen von circa 6,50 Meter.

Eine nach der neuen Bauordnung mit dem Faktor 0,4 dazu errechnete Abstandsfläche liege unter den drei Metern, sodass dieser Mindestabstand zum Tragen komme, erläutert Fieber. Doch auch bei einer eigenen Satzung, die beispielsweise den Faktor 0,6 vorgibt, würde sich der Wert in einem ähnlichen Bereich bewegen. Und sofern es keinen Bebauungsplan gibt, entscheide der Gemeinderat ohnehin noch, ob sich ein Vorhaben in die Umgebung einfügt oder nicht. (mit gön)

