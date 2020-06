vor 16 Min.

Warum Schloss und Rathaus in Friedberg am Montag leuchten

Am Montagabend leuchten Schloss und Rathaus in Friedberg. Die Stadt nimmt an der bundesweiten Aktion "Night of Light" teil.

Friedberg will mit der bundesweiten Aktion "Night of Light" die von der Corona-Krise gebeutelte Veranstaltungsbranche unterstützen. Was geplant ist.

Am Montag, 22. Juni, werden abends die beiden in der Region tätigen Veranstaltungstechnik-Firmen Gruppe 20 und Klangwerk gemeinsam mit der Stadt Friedberg einen flammenden Appell aussenden, indem sie das Wittelsbacher Schloss und das Rathaus farbig anstrahlen. Der städtischen Kulturverwaltung sei es ein Anliegen, so auf die derzeit schwere Situation wegen Corona für Kulturschaffende und Veranstaltungswirtschaft hinzuweisen und Möglichkeiten anzubieten, darauf öffentlich stärker aufmerksam zu machen, teilte die Stadt mit.

Die Veranstaltungswirtschaft fordert einen Branchendialog mit der Politik, um gemeinsam Wege aus der Corona-Krise zu finden. Friedberg unterstützte die letzten Wochen auch schon die Durchführung alternativer Präsentationsformen.

Bundesweite Aktion "Night of Light" in Friedberg am Schloss und Rathaus

Die Illuminationsaktion ist Teil des bundesweiten Projekts „Night of Light“, eines Hilferuf der Veranstaltungswirtschaft und davon abhängiger Unternehmen. Diese werden durch die Corona-Krise stark gebeutelt. Künstler, Agenturen, Technikfirmen, Gastronomiebetriebe in den Kulturstätten und weitere Bereiche leiden unter dem Lockdown und den Sicherheitsmaßnahmen. Seit dem 10. März ist dem Wirtschaftszweig die Arbeitsgrundlage weitgehend entzogen.

Firmen aus der Veranstaltungswirtschaft sowie Veranstaltungslocations aus ganz Deutschland nehmen daran teil: Kulturzentren, Kongresshäuser, Tagungshotels und Spielstätten wie Theater, Philharmonien, Konzerthallen sowie Schauspielhäuser strahlen in der Nacht von Montag, 22. Juni, auf Dienstag, 23. Juni, ihre Gebäude – oder stellvertretend ein Bauwerk in ihrer Stadt – mit roter Beleuchtung an. (AZ)

