vor 34 Min.

Warum Sie Ihre alten Stifte nicht wegwerfen sollten

Ab sofort läuft eine Aktion des Frauenbundes in St. Jakob zugunsten von syrischen Mädchen und Buben.

„Stifte machen Mädchen stark“ ist das Motto einer Aktion des Weltgebetstagskomitees, an dem sich der Friedberger Frauenbund beteiligen möchte. Das Projekt unterstützt durch das Recycling von Stiften ein Team aus Lehrern und Psychologen, das syrischen Mädchen (und ein paar Jungs) in einem Flüchtlingscamp im Libanon Schulunterricht ermöglicht.

Für 450 Stifte kann zum Beispiel ein Kind mit Schulmaterial ausgestattet und so eine Tür für eine bessere Zukunft geöffnet werden. Es ist ganz einfach. Es werden leer geschriebene oder defekte Stifte und Korrekturmaterial gesammelt. Die Schreibgeräte werden zum Recycling-Partner geschickt. Dort werden sie gewogen, um die Anzahl der eingesendeten Einheiten festzustellen. Ein Stift oder Korrekturmittel wird mit einen Durchschnittsgewicht von 10 Gramm berechnet. Pro Stift wird ein Betrag von einem Cent gutgeschrieben. Dieser Spendenbetrag kommt dem Projekt zugute.

Stifte werden recycelt

Die alten Stifte werden zerkleinert, Tinte und Flüssigkeiten entfernt und eingeschmolzen, um Plastikkügelchen herzustellen, welche für die Produktion neuer Produkte verwendet werden können. Sponsor dieser Aktion ist die Firma BIC zusammen mit dem Recycling-Unternehmen TerraCycle.

Folgende Schreibgeräte werden gesammelt: Kugelschreiber, Gelroller, Marker, Filzstifte, Druckbleistifte, Korrekturmittel (auch Tippex-Fläschchen), Füllfederhalter und Patronen, auch Metallstifte.

Klebestifte, Radiergummis, Lineale, Bleistifte, Buntstifte, Druckerpatronen und Scheren werden nicht akzeptiert. Der Frauenbund hat eine Sammelbox in der Stadtpfarrkirche St. Jakob am Behinderteneingang aufgestellt. Dort können die gebrauchten Stifte vorbeigebracht werden. In den nächsten Tagen werden auch Boxen in den Einrichtungen des Kinderheim-Vereins aufgebaut.

Themen Folgen