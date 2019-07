21:00 Uhr

Warum alle die Friedberger Zeit lieben

Am ersten Samstag ist viel los auf dem Altstadtfest in Friedberg. Auch die Kaltenberger Druckergilde ist dabei - und Bürgermeister Eichmann wird abgestraft.

Von Ute Krogull

Das Wetter hielt und tausende Besucher strömten am Samstag zum Altstadtfest nach Friedberg. Der Marienplatz war voll, als die Stadtwache Bürgermeister Roland Eichmann mit der Bäckertaufe abstrafte. Er habe städtische Brunnen zur Fischzucht missbraucht, um sich zu bereichern, außerdem arbeite er nicht, klagte ihn die Wache an.

Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann wehrt sich frech

Eichmann, der sich Wasser spritzend und frech wehrte ("da hat jemand rote Früchte auf den Ohren") hatte von seinen Bürger allerdings keine Gnade zu erwarten. Sie wären strenger gewesen als die Wache, die ihn schließlich "erlöste", nachdem er mehr oder minder glaubwürdig Besserung gelobt hatte.

Uhrentheater La Tal verzaubert bei Friedberger Zeit 2019

Abgesehen von der Bäckertaufe des Bürgermeisters war ein Höhepunkt da Uhrentheater der Compagnie La Tal am Eisenberg. Das Ensemble war bei der Friedberger Zeit 2016 so gut angekommen, dass Veranstaltungsleiter Frank Büschel es gleich noch einmal buchte. Die Figuren verzauberten mit ihren komischen Geschichten das Publikum (nochmals am Sonntag um 15, 17 und 20 Uhr).

Das Uhrentheater der Compagnie La Tal begeisterte die Zuschauer am Eisenberg. Bild: Ute Krogull

Viel zu tun hatten die Handwerker. Vor Ort ist unter anderem die Kaltenberger Druckergilde. Für zwei Euro kann man bei ihr in der Jungbräustraße seine Initialen drucken (lassen). Gegründet in den 1990er Jahren für die Kaltenberger Ritterspiele, hat die Gilde heute um die 15 Mitglieder. Sie alle sind Beschäftigte der Mediengruppe Pressedruck, in der auch unsere Zeitung erscheint. Der Erlös aus den Drucken fließt an das Leserhilfswerk Kartei der Not.

Kaltenberger Druckergilde auf Friedberger Altstadtfest

Für die Kaltenberger Druckergilde sind aktiv von links Norbert Schlicht, Waltraud Schlicht-Bautz, Sonja Löffler, Melanie Ferster und Klaus Gassner. Bild: Ute Krogull

In Kaltenberg sind die Drucker - in Wirklichkeit auch Schriftsetzer, Mediengestalter oder Grafiker - nicht mehr engagiert; in Friedberg aber nun zum zweiten Mal. Es gefällt ihnen. "Hier ist alles gemütlich und heimelig", sagt Mitglied Norbert Schlicht. Klaus Gassner fügt an: "Das Motto ,Habe die Ehre' ist tatsächlich Programm."

88 Bilder Friedberger Zeit: Die schönsten Bilder vom Auftakt Bild: Peter Fastl

Nebenan ist eine weitere "Druckerey" ansässig. Hier können Interessierte - ebenfalls für 2 Euro - eine Stadtansicht Friedbergs von Johann Ulrich Kraus aus dem Jahr 1678 drucken. "Dankt dem Gott des Himmels, denn seine Gnade währet ewig", steht darüber geschrieben. Denn der Stand wird betrieben von der Gruppierung "Christen in Friedberg". Die MiItglieder Monika Hubrich und Christa Matthäus erklären, der Bibelvers erinnere daran, dass Johannes Guttenberg als erstes Werk der Druckkunst eine Bibel in einer Auflage von 180 Exemplaren gedruckte habe.

Was ist bei der Friedberger Zeit am Sonntag geboten?

10 Uhr Dinzeltag, Festgottesdienst, St. Jakob, Einzug der Handwerker und Weihe der Zunftstangen



14 bis 17 Uhr Kinderaktionen



15 Uhr La Tal, Uhrentheater, Eisenberg (auch 17, 20 Uhr)



19 Uhr Konradin-Realschule, „Versuch über die Zeit“, Schloss.



19.30 Uhr Theatergruppe Ottmaring, „Der Bauer in Kindsnöten“, Hafnergarten (auch 21 Uhr, Jungbräustraße).



Öffnungszeiten 14 bis 24 Uhr, Bewirtung ab 12 Uhr.



Alles Wichtige lesen Sie hier: Friedberger Zeit 2019: Infos zu Programm, Eintritt, Anfahrt, Parken

Themen Folgen