Warum der FC Stätzling wieder an Platz zwei schnuppert

Plus Stätzling ist zurück im Aufstiegsrennen, während der TSV Friedberg Schützenhilfe braucht. Merings Maximilian Lutz kann sich eine Trainerlaufbahn vorstellen.

Von Sebastian Richly

In ungewohnter Rolle fand sich Merings Führungsspieler Maximilian Lutz am Sonntag in Jetzendorf wieder. Auf dem Feld gab der 30-Jährige den Lenker im Zentrum – wie immer. Doch war der Lehrer diesmal auch sportlich für das Team verantwortlich. Aufgrund der krankheitsbedingten Ausfälle von Trainer Ajet Abazi und Assistent Gerald von Zehmen musste Lutz einspringen.

Für MSV-Vorsitzenden Georg Resch kein Problem: „Maximilian Lutz war eigentlich immer der Ersatzkandidat, falls Ajet Abazi mal ausfallen sollte. Er ist ein erfahrener Spieler, charakterlich und menschlich top.“ Abazi war allerdings fast immer da, einmal zu Beginn der Saison weilte der Cheftrainer im Urlaub und Lutz sprang ein: „Das war allerdings länger abgesprochen, diesmal kam alles sehr spontan, hat aber trotzdem gut geklappt“, so Lutz, der sich aber mehr als das 2:2 beim Aufsteiger erhofft hatte: „Das Spiel war nicht gut, aber das lag jetzt hoffentlich nicht an mir als Trainer. Wir haben eine sehr selbstständige Mannschaft.“ Unterstützt wurde Lutz von Kapitän Robin Wiedemann: „Die Aufstellung hat ohnehin Ajet gemacht. Wir haben vor und nach dem Spiel telefoniert. Auf dem Platz kann ich schlecht telefonieren, weshalb ich mich mit Robin abgestimmt habe bezüglich der Auswechslungen.“ Obwohl es keine Probleme gab, war es für den 30-Jährige eine besondere Situation: „Man muss sich ja auch noch auf sein eigens Spiel konzentrieren. Das Tempo in der Landesliga ist jetzt auch nicht so schlecht. Respekt an alle, die als Spielertrainer auflaufen.“

Maximilian Lutz (vorne) übernahm als Aushilfstrainer beim Spiel gegen Jetzendorf. Mering holte einen Punkt. Bild: Rudi Fischer

SV Mering: Maximilian Lutz hört im Winter aus

Jede Unterbrechung habe Lutz genutzt: „Immer wenn der Ball im Aus war, habe ich überlegt, wie es läuft und wie wir wechseln können. Durchschnaufen ist das nicht wirklich drin“, so Lutz, der sich auch in Zukunft eine Aufgabe als Trainer vorstellen kann: „Das ist sicher eine Option. Training ist wie Schulsport, da habe ich eine gute Ausbildung.“ Dann aber weniger als Spielertrainer als vielmehr auf der Bank. Lutz: „Ich beende im Winter wohl meine aktive Laufbahn. Ich habe sehr viel erlebt, und jetzt ist es ein guter Zeitpunkt für mich, aufzuhören. Ich will aber künftig wieder was im Bereich Fußball machen, sonst fehlt mir etwas“, so der Gymnasiallehrer, der Mathe und Sport in München unterrichtet. Am Sonntag gegen Geretsried soll endlich wieder ein Dreier her, dann mit Abazi. Resch: „Wir hoffen, dass er am Donnerstag zurück im Training ist, und natürlich am Sonntag wieder auf der Bank. Prinzipiell geht aber Gesundheit vor, und deshalb hätte ich auch mit Lutz keine Bauchschmerzen.“ Für den 30-Jährigen könnte dabei aufgrund der Corona-Fallzahlen jedes Spiel das letzte seiner Karriere sein.

Während die Meringer den Punktverlust verkraften können, tut die 1:2-Niederlage in Heimertingen dem TSV Friedberg richtig weh. Der Abstand von zwei Punkten auf das rettende Ufer hat sich für die Friedberger nicht verändert. Allerdings hat der TSV mittlerweile 25 Spiele absolviert. Die Konkurrenz hat jeweils noch drei Partien in der Hinterhand. Tatenlos muss das Team von Trainer Markus Specht in den kommenden Wochen zuschauen, was die Rivalen im Abstiegskampf machen, und auf Schützenhilfe hoffen. Im Frühjahr verbleiben dann noch fünf Partien, um den Abstieg abzuwenden.

Ganz anders ist die Lage beim Nord-Bezirksligisten FC Stätzling. Nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen Bubesheim ist der FCS plötzlich wieder mittendrin im Rennen um Relegationsplatz zwei. Vom Aufstieg will Trainer Andreas Jenik dennoch nichts wissen. „Nein, da haben andere Mannschaften eine bessere Ausgangsposition. Wir haben jetzt noch zwei Partien in diesem Jahr. Wenn wir die gewinnen, können wir über Platz zwei reden.“ Mit Günzburg und Altenmünster geht es für den FCS gegen zwei Gegner, die sich im Abstiegskampf befinden. Gerade deshalb warnt der Coach: „In der Hinrunde hatten wir eine ähnliche Situation und haben dann gegen die vermeintlich Kleinen Punkte liegen lassen.“ Anders als vor einem Jahr wolle man aber diesmal den Lauf fortsetzen. Jenik: „Wir schauen, was kommt, und wollen noch möglichst viele Punkte in der Meisterschaft holen und im Ligapokal weit kommen.“

Fußball-Nachlese: Tops & Flops des Spieltags

Spieler des Spieltags Das ist in dieser Woche Dasings Jochen Aulinger. Der Routinier steht mit 43 Jahren aktuell zwischen den Pfosten des TSV Dasing – und das mit Erfolg. Beim wichtigen 2:1-Erfolg beim FC Gerolsbach entschärfte der Torhüter einen Strafstoß und verhinderte so den zwischenzeitlichen Rückstand. Am Ende stand ein wichtiger 2:1-Erfolg – auch dank Aulinger.

Torschützen des Spieltags Die meisten Angreifer geizten an diesem Wochenende mit Toren. Dafür war ein Akteur des TSV Mühlhausen umso mehr in Torlaune. Daniel Dodaro. Der ehemalige Spieler des TSV Friedberg II schoss beim 6:0-Erfolg beim SC Eurasburg alle Treffer.

Serientäter Gerissen ist die Serie des FC Stätzling II. Nach vier Siegen nach dem Neustart gab es gegen den FC Gundelsdorf eine 2:3-Niederlage. Weiter geht die schwarze Serie des SC Eurasburg. Auch im 19. Saisonspiel blieb das Team von Trainer Gerhard Thoma ohne Punktgewinn. Immerhin den ersten Punkt in diesem Jahr holte der SV Ottmaring beim 3:3 beim SV Ried. Weiterhin ungeschlagen ist der Kissinger SC 2020 nach dem 1:9 gegen den FC Haunstetten.

