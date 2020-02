Warum die 18-Jährige Lea Goldschmiedin werden will

Plus Die 18-Jährige Lea Genitheim aus Egling macht eine ungewöhnliche Ausbildung: Bei Optik-Uhren-Schmuck Spengler in Mering wird sie Goldschmiedin. Traumberuf für Kreative?

Ganz fertig ist Lea Genitheim mit dem Silberring noch nicht. Bald wird ihre neueste Kreation jedoch im Schaufenster landen, genau wie so viele goldene Schmuckstücke davor. Die 18-Jährige macht nämlich gerade ihre Ausbildung zur Goldschmiedin bei Optik-Uhren-Schmuck Spengler in Mering. Ihren „ Traumberuf “, wie Lea selbst ihn bezeichnet, darf sie nun bereits seit drei Jahren ausüben.

Entstanden ist der Wunsch, Goldschmiedin zu werden, in ihrer Kindheit, als Lea bei einer Glasbläserei einem Goldschmied bei der Arbeit zusah. Dieser fertigte gerade einen Ring an. Seit September 2017 feilt die Eglingerin selbst an den Schmuckstücken. Zu dieser Zeit begann sie ihre Ausbildung bei dem Traditionsunternehmen. Zuvor hatte sie den künstlerischen Zweig der Realschule in Dießen besucht. Denn kreativ zu sein und Dinge selbst herzustellen, war schon immer ihre Stärke.

Optik-Uhren-Schmuck Spengler in Mering lernte Lea im Praktikum kennen

Diese konnte sie auch bei einem Praktikum unter Beweis stellen: Die Goldschmiedemeisterin Katharina Dietz ließ Lea einen verschnörkelten Kettenanhänger nach einem vorgezeichneten Muster aus Silber anfertigen. Diesen durfte Lea anschließend sogar mit nach Hause nehmen. Zudem lernte sie eine Perlenkette aufzuziehen und gewann einen Einblick in die Arbeiten des Feilens und Polierens. Was man als Goldschmiedin eben so macht.

Auch in andere Berufe schnupperte Lea hinein, machte Praktika bei einem Reisebüro und einer Marketingfirma. Danach stand für sie jedoch fest, dass sie lieber einen handwerklichen Beruf erlernen möchte. Bevor sie dann in die zehnte Klasse, also ihr Abschlussjahr kam, hatte die Schülerin die Zusage für ihren Ausbildungsplatz bereits in der Tasche.

In ihrer Ausbildung lernt sie nun Sägen, Feilen, Löten, Fräsen, Bohren und Polieren. Für den letztgenannten Arbeitsschritt benötigt sie ein Spezialgerät, die „biegsame Welle“. Mit dem Laser kann sie eine Öse anheften und anlasern. Auch eine Graviermaschine befindet sich in ihrem Arbeitsraum, um Anhänger für Ketten, Armbänder oder Ohrringe zu gravieren.

Lea Genitheim aus Egling macht bei Optik-Uhren-Schmuck Spengler in Mering eine Lehre als Goldschmiedin und fertigt selbst Schmuck an. Bild: Heike Scherer

Oft bekommt sie den Auftrag, ein neues Schmuckstück für das Schaufenster anzufertigen. Nachdem sie einen Entwurf gezeichnet hat, bespricht die Azubine ihn mit der Goldschmiedemeisterin. Erst wenn die den Entwurf absegnet, beginnt Lea mit der eigentlichen Arbeit, dem Schmieden.

Ihr letztes Objekt war ein filigraner Anhänger mit einer Blume und dazu passenden Ohrringen aus Silber. Der Anhänger ist bereits verkauft, die Ohrringe stehen noch in der Vitrine im Schmuckgeschäft. An den Stücken arbeitete Lea 50 Stunden. Für eine mattierte Kette und Ohrringe mit Perlen brauchte sie sogar 100 bis 150 Stunden. „Da musste ich das Schmuckstück aus glattem Blech aussägen und zusammenbiegen, löten, polieren und zuletzt mit einem Mattierschwamm bearbeiten“, erklärt die Auszubildende.

Von den 40 Stunden, die sie in der Woche arbeiten muss, hat Lea vier bis acht Stunden Zeit für eigene Kreationen. Den Rest verbringt sie mit Reparaturen. Dabei setzt sie kaputte Erbstücke instand, ändert bei Ringen die Größe, knüpft abgerissene Ketten neu zusammen oder graviert Goldschmuck.

Die Lehre zur Goldschmiedin wird in Mering wird verkürzt

Insgesamt dauert die Ausbildung zur Goldschmiedin dreieinhalb Jahre. Bei guten Leistungen kann der Betrieb bei der Handwerkskammer eine Verkürzung der Lehrzeit um sechs Monate beantragen. Da Lea exzellente Noten in der Schule hat und auch im Betrieb gut arbeitet, hat das bei ihr geklappt. Sie ist eine der wenigen, die das schaffen. Alles, was Lea in ihrer Arbeit anfasst, wird offenbar zu Gold. Im buchstäblichen wie übertragenen Sinne.

Doch es ist nicht nur die Leistung im Betrieb, die über die Länge der Ausbildung entscheidet. Denn neben der Arbeit im Betrieb muss Lea zehn Wochen im Jahr zur Schule. Die heißt „Berufsschule für Bau- und Kunsthandwerk“, findet dreimal pro Halbjahr in München statt und dauert jeweils zwei bis drei Wochen. Dort lernt Lea mit Auszubildenden aus dem Allgäu oder aus Südtirol die Theorie der Arbeitsvorgänge. Dazu gehören auch Edelsteinkunde, das Skizzieren von Schmuckstücken und Technisches Zeichnen.

In Mathematik lernen die Azubis, wie man Materialpreise und das Gewicht für Kostenvoranschläge berechnet. In Deutsch steht die Beschreibung der Objekte im Vordergrund: Wie sehen sie aus? Welche Farbe, welche Beschaffenheit und welche Besonderheiten haben sie? Das zu erklären will gelernt sein.

Was macht die junge Frau aus Egling in der Freizeit?

Und diese Fähigkeiten kann sie vor allem in ihrer Abschlussarbeit, dem Gesellenstück, brauchen: „Im März reiche ich zwei Entwürfe bei der Prüfungskommission ein. In 32 Arbeitsstunden muss ich es unter Aufsicht meiner Meisterin im Betrieb anfertigen“, erzählt sie. Extra Zeit bekommt sie dafür nicht, Lea muss also neben ihren täglichen Aufgaben an ihrem Abschlussprojekt arbeiten. „Das braucht viel Zeit“, sagt Lea.

Wenn die 18-Jährige ihren freien Tag hat und mal nicht an die Arbeit denken muss, fährt sie Fahrrad , joggt oder ist in ihrem Heimatort Egling beim Westernreiten. Außerdem ist sie Jugendleiterin und begleitet in den Schulferien ein- bis zweiwöchige Jugendfreizeiten nach Schweden, mehrtägige Zirkuszeltlager oder Kinderkulturtage. Das geht während der Ausbildung natürlich nicht mehr in dem Umfang wie davor, Lea nimmt sich an ihren freien Tagen für diese ehrenamtliche Tätigkeit aber gerne Zeit.

Ab und zu spielt sie auch auf ihrer Geige und malt viel. Eine äußerst kreative junge Frau eben. Und das in Beruf und Freizeit.

