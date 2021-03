vor 31 Min.

Warum die Träger in Kissing die Kitagebühren erhöhen

Plus In Kissing werden die Kitagebühren deutlich erhöht. Die Träger und der Bürgermeister erklären die Hintergründe.

Von Philipp Schröders

In Kissing werden die Kitagebühren deutlich erhöht. Darüber wird schon länger zwischen der Gemeinde und den Trägern beraten. Inzwischen liegt das Ergebnis auf dem Tisch. Die Mehrheit des Gemeinderats stimmte zu. Bei einer Pressekonferenz erklärten nun Bürgermeister Reinhard Gürtner und Vertreter der Träger die Hintergründe.

Der Gemeinderat habe nur der Vereinbarung zugestimmt, erklärt der Bürgermeister. "Die Träger geben den Ton an und sagen, wir brauchen aus wirtschaftlichen Gründen diese Beiträge, um kostendeckend arbeiten zu können." Auch gab Gürtner zu bedenken, dass in Kissing schon seit drei Jahren keine Erhöhung mehr stattgefunden hatte.

Personalkosten: Träger brauchen mehr Geld für die Kindertagesstätten

Michael Schmidt ist Leiter des Bereichs Kinder, Jugend und Familie bei den Johannitern. Er sagt: "Im Einvernehmen mit der Gemeinde haben die Träger gemeinsam gesagt, dass eine Erhöhung notwendig ist, weil es in den letzten zwei oder drei Jahren Tarifsteigerungen gab." Hintergrund seien also die gestiegenen Personalkosten. Zudem müsse man auch die Teuerungsraten einbeziehen. "Das hat dazu geführt, dass die Träger sich auf die neuen Elternbeiträge geeinigt haben."

Er betonte, dass die Eltern im Kindergarten einen Zuschuss von 100 Euro vom Staat bekommen. In Kissing sei man bei vier Stunden Betreuungszeit nun bei einem Satz von 120 Euro. Die Eltern müssten also in diesem Fall nur noch 20 Euro hinzuzahlen.

Im Krippenbereich sind die Beiträge allerdings doppelt so hoch. Zudem ist der Zuschuss für die Eltern an eine Gehaltsobergrenze von 60.000 Euro gebunden. David Mühlendyck von der evangelischen Emmausgemeinde sagt: "Man muss bei der Krippe beachten, dass der doppelte Betreuungsaufwand gebraucht wird." Die Gruppen seien halb so groß wie im Kindergarten. Grundsätzlich betont er: "Uns geht es nicht darum, einen Gewinn zu erwirtschaften, sondern unser Ziel ist die Kostendeckung. Das bedeutet, dass wir auf die Elternbeiträge und die Förderbeiträge vom Staat angewiesen sind. Mehr haben wir nicht als Einnahmequellen. Auf der anderen Seite haben wir Personal, das immer teurer wird."

Kissing bezuschusst keine Elternbeiträge

Anders als andere Kommunen bezuschusst Kissing die Elternbeiträge nicht. Der Geschäftsleitende Beamte Hubert Geiger erklärt dazu, dass die Kindertagesstätten - bis auf einzelne Ausnahmen - von der Gemeinde gebaut worden seien. Sie habe die Gebäude an die Träger für die Nutzung übergeben und übernehme die Instandhaltung und einen bestimmten Teil der Ausstattung.

Schmidt von den Johannitern sagt: "Wir passen uns den Rahmenbedingungen an, weil letztendlich die Kommune entscheidend dafür ist, wie die Rahmenbedingungen gemacht werden." Geiger gibt zu bedenken, dass die Kommunen zudem ganz unterschiedliche Modelle hätten, die schwer miteinander vergleichbar seien.

Das bekräftigt auch Kämmerin Michaela Fischer. Kissing habe zwar kein System mit einem Defizitausgleich wie beispielsweise Friedberg oder Mering. Sie sagt aber: "Wir leisten trotzdem unseren Beitrag." Die Gemeinde sei bemüht, die Kindertagesstätten gut in Schuss zu halten. Laut der Kämmerin fließen über 2,2 Millionen Euro an Zuschüssen für die Personalkosten an die Einrichtungen. Dabei sei noch nicht eingerechnet, dass im September die neue Kita der evangelischen Kirche neben der Paartalhalle eröffnet werde. Zudem investiere die Gemeinde jährlich etwa eine halbe Millionen Euro in den Unterhalt der Gebäude.

Gürtner sagt: "Es geht nicht nur um die halbe Millionen Unterhaltskosten. Ich glaube, es kann keiner der Träger sagen, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise verwehren." Beispielsweise seien die Stunden, die die Bauhofmitarbeiter leisten, um Spielgeräte in Schuss zu halten oder andere Arbeiten auszuführen, noch gar nicht eingerechnet. Auch habe die Verwaltung über die Gemeindegrenzen hinausgeschaut. In den Nachbarkommunen, beispielsweise in Mering, würden ähnliche Kitabeiträge erhoben.

