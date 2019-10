00:32 Uhr

Warum ein Drache für Kinder spendet

Über einen grünen Drachen wunderten sich die Kinder im Kindergarten St. Margarita in Mering. Fristino, Maskottchen des Fristo-Getränkemarkts, wollte Kindergartenleiterin Melanie Keppel eine Spende von 400 Euro überreichen. Der Betrag stammt von der Neueröffnung des Getränkemarktes am Gaußring. „Wir sparen schon seit einiger Zeit auf ein Spielhaus aus Holz für das Freigelände und können das Geld sehr gut gebrauchen“, so Keppel, die das Geld von Marktleiter Stefan Seifferth und Regio-Verkaufsleiter Marcus Schrick erhielt. (jojo)

Themen folgen