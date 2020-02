vor 8 Min.

Warum es bei Anschnallpflicht in Schulbussen hapert

Nach Unfällen äußern sich Busunternehmer sowie Verkehrswacht und wägen Pro und Kontra ab

Von Eva Maria Dillitz

Nach mehreren Schulbusunglücken in Thüringen, Traunstein und Mindelheim wird die Forderung nach einer Gurtpflicht in Schulbussen immer lauter. Elternverbände fordern mehr Sicherheit, die durch einen festen Sitzplatz mit Anschnallgurt für jedes Kind gewährleistet werden soll. Die Unfälle sorgen auch im Landkreis für Verunsicherung. Wäre womöglich das Auto die bessere Option, fragen sich manche Eltern.

Ein Experte verneint das. „Der Bus ist derzeit das sicherste Verkehrsmittel für Schulkinder“, versichert Helmut Beck, Vorsitzender der Verkehrswacht Aichach-Friedberg. Auch „Elterntaxis“ bergen seiner Meinung nach eine nicht zu unterschätzende Unfallgefahr. Die Verkehrswacht würde eine Anschnallpflicht begrüßen, jedoch sei die Umsetzung in der Praxis eine große Schwierigkeit.

Gerhart Bestele, Inhaber des Busunternehmens Demmelmair in Friedberg, ist generell für die Einführung der Gurtpflicht. Jedoch, so Bestele, sei diese im Schulbus- und Linienverkehr nicht praktikabel. Die Anzahl an Bussen müsste mindestens verdoppelt werden, damit jedes Kind einen Sitzplatz bekäme. Eine weitere Frage sei, wer für die Überprüfung der Anschnallpflicht zuständig wäre. „Der Busfahrer kann nicht an jeder Haltestelle eine Kontrolle der Gurte durchführen“, erklärt Bestele.

Dass dafür ein Busbegleiter benötigt werden würde, findet auch Peter Ankner vom Busunternehmen Ankner in Sielenbach. Neben einer Kontrollperson würde man jedoch für die höhere Anzahl an Bussen dann auch mehr Busfahrer benötigen. Neues Personal sei laut Ankner aber ohnehin schwer zu finden.

Eine weitere Problematik ist die Tatsache, dass viele Schüler mit Linienbussen in die Schule kommen, welche von einer Gurtpflicht für reine Schulbusse ausgeschlossen seien. Selbst mit Einführung der Pflicht würde also ein Großteil der Schüler weiterhin unangeschnallt in den Unterricht fahren, so die Fachleute. Bei reinen Schulbussen müssten sich letztendlich auch der Aufwandsträger sowie das Busunternehmen über die Kosten einigen. „Es würde nicht bezahlbar werden, selbst wenn genügend Busse zur Verfügung stehen“, schätzt Bestele.

Beck weist hingegen darauf hin, dass es auch jetzt schon gesetzliche Vorschriften für mehr Sicherheit gäbe. Beispielsweise dürften Busse mit Stehpassagieren außerorts nur 60 Kilometer pro Stunde fahren. „Ich habe außerdem großes Vertrauen in erfahrene, ausgebildete und sensible Schulbusfahrer“, so Beck. Sensible Busfahrer werde es ohne die Einführung der Anschnallpflicht auch weiterhin brauchen, denn diese hätten laut Bestele auch die Stresssituation im Bus entspannt.

