Warum werden Schulklassen in Aichach-Friedberg trotz Corona nicht geteilt?

Plus Der Inzidenzwert in Aichach-Friedberg hat die rote Linie weit überschritten. Trotzdem wird am Präsenzunterricht festgehalten. Wie läuft das an den Schulen?

In Augsburg werden Schulklassen gerade geteilt und haben im Wechsel Unterricht in der Schule und daheim. Im Landkreis Aichach-Friedberg nicht. Nicht nur Grund- und Mittelschulen, sondern auch die Realschulen, Gymnasien und die Fachoberschule halten am Präsenzunterricht fest. Ist das ein Problem für die Einrichtungen?

Sigrid Kehlbach, Leiterin der Realschule Affing, sieht den Präsenzunterricht zwiegespalten. "Pädagogisch sinnvoll ist, dass die ganze Klasse Unterricht hat", findet sie. Nur so wisse ein Lehrer, was die ganze Klasse mitbekommt. Ein Problem sieht die Schulleiterin allerdings: Nach der Schule warten immer viele Kinder auf den Bus nach Hause.

Da wäre eine Trennung laut Kehlbach wieder sinnvoll. "Wir haben inzwischen eine Busaufsicht, die extra darauf schaut", erzählt die Schulleiterin. Ansonsten hielten sich ihre Schüler gut an die Corona-Regelungen. Die Lehrer achten laut Kehlbach darauf, dass genug gelüftet wird. "Manche haben einen Wecker eingestellt, der regelmäßig daran erinnert."

Gymnasium Mering: Schulleiter bevorzugt Präsenzunterricht

Volle Unterstützung für die Entscheidung des Landkreises, die Schulen im Präsenzunterricht zu führen, kommt dagegen von Josef Maisch, Schulleiter des Meringer Gymnasiums. "Ich befürworte das voll und ganz", sagt er. Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass die Hygienekonzepte am Meringer Gymnasium gut funktionierten. Denn selbst die positiven Tests bei einer Lehrkraft und einem Schüler hätten keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen an der Schule gehabt. "Wir hatten das gut im Griff, auch dank der guten Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern."

Maisch ist vor allem deshalb für den Präsenzunterricht, um für alle Schüler die gleichen Lehrvoraussetzungen zu gewährleisten. "Die Prüfungen laufen voll weiter, und da ist es nicht gerecht, wenn ein Teil der Klasse in der Schule vom Lehrer und der andere über die Online-Plattform unterrichtet wird." Zudem sei beides gleichzeitig für die Lehrer nur schwer zu stemmen. "Es leidet immer ein Bereich darunter", so Maisch. Aber auch wenn es zu einem rotierenden Unterricht kommen werde, sei man darauf vorbereitet.

Auch Schulleiterin Anna Ruf von der Grundschule Schiltberg ist froh, dass sie mit dem Präsenzunterricht weitermachen können. "Wir wollen ja auch die Eltern entlasten", so Ruf. Unterricht zu Hause bedeute für die Eltern zum Teil, dass sie Urlaub nehmen müssen. Die Grundschule hatte schon Corona-Fälle. Dadurch sei aber auch das Bewusstsein gestiegen. "Die Maske macht den Schülern bei uns nichts aus."

Auch Daniela Walther, Leiterin der Konradin-Realschule in Friedberg, bevorzugt den Präsenzunterricht: "Für die Schüler ist das mit Sicherheit die beste Form des Unterrichts. Ich vertraue unseren Politikern. Solange es medizinisch vertretbar ist, würde ich mich immer für den Präsenzunterricht entscheiden." Für ihre 830 Schüler sei die Situation nicht neu. Walther: "99 Prozent haben mit der Maskenpflicht kein Problem. Der eine tut sich leichter und der andere schwerer, aber insgesamt läuft alles ganz gut. Mit unseren Einzeltischen ist auch der Abstand gut einzuhalten."

An Friedberger FOS schalten sich Lehrer zu Hause ins Klassenzimmer

Ähnlich ist die Situation an der Fachoberschule in Friedberg, wie Schulleiterin Hermine Scroggie berichtet: "Die Schüler sind mittlerweile sehr routiniert, was die Corona-Maßnahmen angeht. Auch im Lehrerzimmer werden die Abstände eingehalten. Vereinzelt gab es im Verlauf des Jahres Corona-Fälle an der Schule, aber ohne große Folgen, wie Scroggie erklärt. "Prinzipiell ist der Präsenzunterricht immer am besten, da der Lehrer die Themen viel besser erklären kann. Es gibt keine digitale Barriere." Auch an der FOS gab und gibt es digitalen Unterricht: "Wir hatten auch schon Fälle, da hat der Lehrer sich von zu Hause ins Klassenzimmer geschaltet und umgekehrt. Wir sind für alle Eventualitäten gerüstet."

Nach den Herbstferien gilt im Landkreis Aichach-Friedberg der Präsenzunterricht. Nicht alle finden das gut. Bild: Marijan Murat, dpa (Symbolfoto)

"Ich verlasse mich da ganz auf den Sachverstand unseres Gesundheitsamtes", sagt Christine Teuber. Präsenzunterricht sei für die Schüler, gerade bei den Abschlussklassen, immer zu bevorzugen, solange es die Situation erlaube. "Und die einzuschätzen, dazu braucht es Fachleute", sagt Teuber. Die Schulleiterin der Kissinger Mittelschule erklärt, dass ihre Einrichtung bis jetzt "ganz gut durch die Corona-Pandemie" gekommen sei. Bislang habe sie noch keine Klasse in Quarantäne schicken müssen. Auch sei die Umsetzung des Hygienekonzepts an der Mittelschule Kissing "machbar". "Wir können für die Pausen zusätzlich noch den Vorplatz des Rathauses mit einbeziehen, das entzerrt die Situation", sagt sie.

