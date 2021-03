vor 16 Min.

Was bedeutet der Deutschlandtakt für Merings Pendler?

Plus Neun Forderungen für Merings Pendler hat die SPD formuliert. Dazu bezieht CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko bereits Stellung und verspricht in einigen Punkten Verbesserungen im Vergleich zur heutigen Situation.

Von Gönül Frey

Damit Merings Pendler nicht unter die Räder kommen, wenn der Schienenverkehr deutschlandweit eingetaktet wird, schlägt die Meringer SPD eine gemeinsame Resolution der Marktgemeinde mit neun Forderungen vor (wir berichteten). Noch bevor sich damit der Gemeinderat befasst, gibt es schon eine Reaktion von Seiten des CSU-Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko. "Ein Schwerpunkt meiner politischen Arbeit in den letzten Jahren war es, mich für Verbesserungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) einzusetzen", erklärt dieser. Gemeinsam mit den kommunalpolitisch Verantwortlichen werde er nicht locker lassen und sich weiter für den ÖPNV im Landkreis einsetzen.

Auf seine Anfrage hin, gibt das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr Auskunft zu den neun Forderungen der SPD. Die Aussagen wertet Tomaschko als positiv für die betroffenen Pendler. Dies betrifft unter anderem den mindestens geforderten Halbstundentakt zwischen Mering und München. "Der Halbstundentakt zwischen Mering und München ist Planungsgrundlage für alle künftigen Fahrplankonzepte", heißt es dazu. Mit Inbetriebnahme der 2. S-Bahn-Stammstrecke in München solle das Angebot um eine Regional-S-Bahn, die von Augsburg kommt, sogar noch um eine weitere stündliche Fahrtmöglichkeit in die Landeshauptstadt erweitert werden. Diese Regional-S-Bahn würde dann die stündliche Bedienung der Halte Althegnenberg, Haspelmoor und Mammendorf übernehmen. Die Regionalzüge werden dabei nach Aussage des bayerischen Verkehrsministeriums auch bei Einführung der Regional-S-Bahn halbstündlich tagsüber und stündlich spätabends zwischen Mering und München verkehren. Dabei werde die Regional-S-Bahn das Grundangebot für die Halte Althegnenberg und Haspelmoor bilden.

Go-Ahead bietet Züge mit bis zu 1000 Sitzplätzen in den Hauptverkehrszeiten

Interessieren dürfte die Pendler auch die Aussage zu den Zugkapazitäten: Ab Dezember 2022 wird mit Inbetriebnahme des neuen Verkehrsvertrags mit Go-Ahead auf der Strecke Augsburg – München ein neues Betriebskonzept mit Neufahrzeugen umgesetzt. Im Rahmen dieses Vertrags werden einstöckige Triebzüge und Doppelstockzüge eingesetzt, die in den Hauptverkehrszeiten mit bis zu 1000 Sitzplätzen 2. Klasse und 76 Sitzplätzen 1. Klasse verkehren werden.

Neun Forderungen für Merings Pendler 1 / 9 Zurück Vorwärts 1. Es muss weiterhin mindestens einen Halbstundentakt als Grundangebot zwischen Mering und München, und zwar mit Fahrzeit Mering-München-Hauptbahnhof unter 30 Minuten, geben.

2. Der Halbstundentakt soll bis in den Spätabendverkehr ausgedehnt werden.

3. Die geplante Regional-S-Bahn S23 Augsburg-Mering-München-Flughafen über die zweite Stammstrecke der Münchner S-Bahn mit vielen Zwischenhalten darf nur ein Zusatzangebot sein. Sie darf nicht als schlechter Ersatz für Teile des Grundangebots herhalten.

4. Es muss bedarfsgerechte, weiteres Pendlerwachstum berücksichtigende Zugkapazitäten geben, insbesondere durch taktverdichtende Zusatzzüge und Doppelstockzüge in den Hauptverkehrszeiten.

5. Für die Züge der Ammerseebahn (und damit die südlichen Landkreisgemeinden) muss es auch künftig kurze Umsteigezeiten in Mering nach/von München und in Augsburg-Hochzoll nach/von Friedberg geben. Dazu erscheint es zwingend, die veröffentlichten Fahrplankonzepte zu überarbeiten und auch den bereits bestehenden 15-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Friedberg beizubehalten.

6. Zugdichte und Fahrzeiten sollen so geplant werden, dass der schon lange vereinbarte 15-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Mering endlich verwirklicht wird.

7. Die AVV-Zubringerbuslinie 100 von/nach Königsbrunn soll verdichtet werden und die Buslinie, die bisher nur an den Meringer Bahnhof führt, auch am Bahnhof Mering St. Afra an die Züge nach/von München angebunden werden.

8. Um Kapazitätskonflikte mit dem überregionalen Güterverkehr zwischen Augsburg und München zu reduzieren, sollen für nicht an die Region gebundene Güterverkehre Alternativkorridore geprüft und realisiert werden.

9. Der MVV-Tarif soll auf den Bereich Schmiechen-Mering-München angewendet werden, das bedeutet eine Ausdehnung des tariflichen Überlappungsbereichs zwischen MVV und AVV, der bisher nur zwischen Althegnenberg und Mammendorf besteht.

Eine weitere Forderung der SPD betrifft die Umsteigezeiten für die Züge der Ammerseebahn. Hier sind laut Tomaschkos Stellungnahme gewisse Grenzen vorgegeben. "Da der Umstieg in Augsburg-Hochzoll zwischen zwei Bahnhofsteilen erfolgt, müssen hier mindestens acht Minuten Übergangszeit zwischen der Paartalbahn nach Friedberg und den Zügen in Richtung Mering eingeplant werden", heißt es dazu.

Somit können Reisezeiten zwischen 15 und 20 Minuten in der Relation Mering-Friedberg nicht unterschritten werden. Die Taktung der Paartalbahn sei Folge des Mischbetriebs mit dem Fernverkehr zwischen Augsburg Hbf. und Hochzoll. Dies sei auch der Grund für die unterschiedlichen Fahrtdauern zwischen Mering und Friedberg. Der 15-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Friedberg bleibe bestehen. Und mit Einführung der Regional-S-Bahn werde dann auch zwischen Mering und Augsburg ein ganztägiger 15-Minuten-Takt umgesetzt, da diese ganztägig zu den derzeitigen Fahrplanzeiten der Verstärkerzüge der Ammerseebahn im Berufsverkehr fahren soll.

Die vollständige Stellungnahme, die sich auch noch zur Busanbindung von Königsbrunn und einer möglichen Ausweitung des MVV-Tarifs äußert ist vorab auch an den Gemeinderat gegangen. Dieser befasst sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 25. März, ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, erst einmal mit der Frage, ob er sich überhaupt näher mit dem Pendler-Antrag der SPD auseinandersetzen möchte oder nicht.

