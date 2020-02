20.02.2020

Was der BC Rinnenthal alles leistet

Es gab es viele Arbeitseinsätze. Das meiste erledigten die Mitglieder selbst

Auf ein ereignisreiches Jahr blickte der Vorsitzende Christian Treffler bei der Versammlung des BC Rinnenthal zurück. Bei zahlreichen Arbeitseinsätzen rund ums Sportgelände wurde der ehemalige Fitnessraum umfunktioniert; hierzu musste der alte Boden raus und ein neuer Betonboden rein. „Bills Hütte“ bekam eine neue Holzverkleidung. Am neuen Sportheim wurde die Fassade geweißelt. Teils wurden hier die Arbeiten vergeben, jedoch kleinere Ausbesserungen und Arbeiten selbst übernommen. Das alte Sportheim wurde komplett in Eigenregie erneuert.

Unter Leitung der Fußballabteilung wurde der Eingangsbereich erneuert und am alten Sportheim zusätzliche Sitzmöglichkeiten geschaffen. Je nach Wetterlage will man bis zum ersten Punktspiel damit glänzen. Um besser gesichert zu sein, haben die Mitglieder rund um das Sportheim zusätzliche Lichter mit Bewegungssensoren angebracht und zwei Kameras zur Überwachung installiert. Die PV-Anlage erzeugt mehr Strom, als der Verein selbst verbraucht. Durch den regenreichen Sommer wurde auch Wasser gespart. Um das Sportheim so effektiv wie möglich zu reinigen, wurde ein I-Mop gekauft, eine Bodenreinigungsmaschine mit rotierenden Bürsten.

Zu runden Geburtstagen besuchte der Vorstand im vergangenen Jahr 57 Mitglieder, was absoluter Rekord ist. Zum Neujahrsempfang begrüßte der BCR sein 900. Mitglied. Die Fahnenabordnung war bei den kirchlichen Anlässen sowie bei Hochzeiten vertreten. Als größte Gruppe nahm der BCR an der Löschkette zum 140-jährigen Bestehen der Rinnenthaler Feuerwehr teil. Das Vatertagsfest verbuchte der Verein als Erfolg.

Treffler dankte dem Sportheimteam und allen Helfern, ebenso den beiden Platzwarten, die das Sportgelände pflegen. Andreas Holzmüller berichtete, dass der Verein auf soliden Beinen steht.

Die Vorsitzende des bayerischen Landessportverbands im Landkreis Aichach-Friedberg, Brigitte Laske, übergab die Ehrenurkunde vom „Tag des Ehrenamts“ nachträglich an Thomas Lindemeyer und Andreas Steinhardt. Beide konnten aufgrund der Teilnahme mit dem Verein am Altstadtfest bei den Feierlichkeiten nicht dabei sein. (AZ)