Was ist der Grund für den Polizeieinsatz am Ankerzentrum?

Ein Polizeieinsatz am Meringer Ankerzentrum sorgte am Freitagvormittag für Aufsehen.

Vier Polizeistreifen sowie ein Rettungshubschrauber waren am Freitagvormittag am Meringer Ankerzentrum im Einsatz. Der Grund dafür war der Suizidversuch eines Bewohners, wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.

Ankerdepandance in Mering wurde 2019 eröffnet

Die Ankerdependance für Asylbewerber an der Hörmannsberger Straße in Mering wurde im Juli 2019 eröffnet. Betreiber ist die Regierung von Schwaben. In einem Ankerzentrum sollen Flüchtlinge unterkommen, bis sie in Kommunen verteilt oder aber in ihr Herkunftsland abgeschoben werden. Zuletzt lebten in der Einrichtung in Mering etwa 100 Personen.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.

