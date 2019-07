vor 19 Min.

Was sich alles tut unterm Regenbogen

Dasinger Förderverein hält Rückschau und Ausblick

Bei der Mitgliederversammlung des Vereins Regenbogen blickte die Vorsitzende Hildegard Bayr auf die zahlreichen Aktivitäten im zurückliegenden Jahr. So konnte der Förderverein für die Grund- und Mittelschule Dasing sein 25-jähriges Bestehen feiern. Das Fest fand im Rahmen der Einweihung des neu gestalteten Pausenhofs der Schule Dasing statt. Der Verein organisiert zudem u. a. jeden Monat ein Frühstück für die Schüler mit gesunden Pausenbroten. Auch der Bastelnachmittag im Advent und die Faschingsdisco gehören zu den alljährlichen Veranstaltungen, die der Verein organisiert und durchführt. Beim Unicef-Lauf der Schule versorgte der Förderverein die Kinder wieder mit frischen Melonen, Äpfeln und Getränken.

Im vergangenen Jahr spendierte der Regenbogenverein den Kindern in der Mittagsbetreuung verschiedene Spielsachen. Die Kinder freuten sich riesig über Sitzsäcke, Tischtennisschläger, Gymnastikspringseile und einen Softbasketball. Auch finanzielle Unterstützung leistete der Verein. Hierzu zählen etwa Zuschüsse zu Präventionskursen, wie z. B. dem Selbstschutzkurs für Kinder der zweiten Klassen oder zum Blue Day.

Hildegard Bayr konnte auch schon auf weitere geplante Aktionen verweisen. So will der Verein die Kinder noch vor Ende des Schuljahres wieder mit Eis vom Gersthofer Eiswagen überraschen. Auch in den Sommerferien wird der Regenbogenverein für die Schüler aktiv. Mit den „Walddetektiven“ nimmt der Verein am 12. und 13. August am Dasinger Ferienprogramm teil.

Die Vorsitzende bedankte sich bei allen Mitwirkenden für die Unterstützung des Vereins bei den Aktivitäten und für eingegangene Spenden. Schulleiter Gerhard Schmid und ebenso Bürgermeister Erich Nagl bedankten sich ebenfalls für das Engagement und die gute Zusammenarbeit. Nehrin Schusche stellte den Kassenbericht vor. Der Kassier und der Vorstand wurden von den anwesenden Mitgliedern entlastet. (FA)

Themen Folgen