Was tun Bundespolitiker, um den 15-Minuten-Takt der Paartalbahn zu retten?

Der 15-Minuten-Takt der Paartalbahn von Augsburg nach Friedberg ist in Gefahr. Wir haben Abgeordnete gefragt, wie sie sich dafür einsetzten.

Plus Die Region kämpft für den 15-Minuten-Takt der Paartalbahn Augsburg-Friedberg. Maßgeblich entschieden wird das Thema in Berlin. Was tun die Bundestagsabgeordneten dafür?

Von Ute Krogull

Zu wenig Platz für Regionalzüge? Der Deutschlandtakt gefährdet den 15-Minuten-Takt der Paartalbahn zwischen Augsburg und Friedberg nach 2031. Der Freistaat will ihn halten, doch maßgeblich entschieden wird auf Bundesebene. Wir haben die Abgeordneten von CSU, Grünen, SPD und AfD aus Augsburg Stadt und Land gefragt, wie sie das Thema sehen - und wie sie sich konkret dafür einsetzen.

Wie beurteilen Sie die Chance auf einen 15-Minuten-Takt Augsburg-Friedberg auch nach 2031?

Die Chancen, den günstigen Takt zu retten, sehen die Bundestagsabgeordneten für Augsburg Stadt und Aichach-Friedberg gemischt. CSU und Grüne sind optimistisch. Volker Ullrich und Hansjörg Durz (beide CSU) glauben: "Die Chancen sind sehr hoch." Das politische Bewusstsein sei in Stadt und Umland vorhanden, nun bedürfe es der richtigen Maßnahmen. Ähnlich sieht es Grünen-Abgeordnete Claudia Roth. Da für den Deutschlandtakt der Knoten Augsburg untersucht wird und dabei auch Infrastrukturmaßnahmen eine Rolle spielen sollen, gibt es ihrer Meinung nach "gute Möglichkeiten, eine Lösung (...) zu finden".

Skeptischer zeigt sich Ulrike Bahr von der SPD. Auch sie sei erst optimistisch gewesen, aber der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Enak Ferlemann habe im Januar auf ihre Anfrage hin mitgeteilt, dass bisher keine Lösung zur Integration des heutigen Takts der Paartalbahn in die Langfristplanungen für den Deutschlandtakt gefunden werden konnte. Herauszulesen ist aus der Antwort Ferlemanns offensichtlich, dass langfristige deutschlandweite Strategien Vorfahrt haben.

Einen Wermutstropfen entdeckt denn auch Roth: Ihr Eindruck sei, dass die Verantwortung bislang gerne zwischen Deutscher Bahn, Bund, Land und Region weitergereicht wird. "Somit verstreicht wertvolle Zeit", drängt sie.

Welche Maßnahmen müssen auf der Paartalbahn künftig greifen?

Klar ist: Ohne erhebliche Investitionen wird aus dem Thema nichts - vor allem, weil die Strecke Hauptbahnhof-Hochzoll ein Nadelöhr mitten im dicht bebauten Augsburger Stadtgebiet darstellt. Durch dieses müssen die Regionalbahnen mit immer mehr Fern- und auch Güterzügen hindurch.

Geht es künftig nur noch jede halbe Stunde mit der Paartalbahn von Friedberg nach Augsburg? Bild: Ute Krogull

Alle sind sich daher einig: Nötig seien sowohl bauliche Veränderungen als auch Verbesserungen in der Zugfolge und bei der Signaltechnik. Alle Politiker fordern eine Elektrifizierung der Paartalbahn.

Beim Thema Signaltechnik fällt immer wieder das Stichwort ETCS (European Train Control System/Zugbeeinflussungssystem). Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich folgender Ansatz: Züge erhalten kontinuierlich Fahrbefehle über Funk; Signaltechnik ist nicht mehr nötig. Das ist für die Strecke Nürnberg-Augsburg-München bis 2030 im Rahmen eines EU-Programmes ohnehin geplant und würde eine dichtere Zugfolge ermöglichen.

Gefordert wird außerdem der Austausch von Weichen bzw. Gleisen in Hochzoll und am Hautbahnhof, damit Züge schneller und flexibler fahren können. Die Elektrifizierung wiederum ist nicht nur wegen der möglichen Höchstgeschwindigkeit nötig, sondern auch wegen der Spurstärke. Diese würde Flexibilität bringen und Zeit sparen.

Wie setzen Bundestagabgeordnete aus Augsburg und Aichach-Friedberg für die Paartalbahn ein?

Die Politik ist bei dem Thema auf kommunaler, Landes- und Bundesebene gut vernetzt, sei es miteinander oder mit anderen Akteuren. So berichten Durz und Ullrich, sie befänden sich sowohl mit dem bayerischen Verkehrsministerium als auch mit dem Bundesverkehrsministerium "in enger Abstimmung". Neben persönlichen Gesprächen im Bundesministerium habe im Dezember eine Videokonferenz mit der bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer hierzu stattgefunden.

Auch Bahr sagt, sie stehe mit den relevanten Stellen in Kontakt: Neben der Politik setzt sie auch auf lokale Experten, die sich intensiv mit möglichen Lösungen befassen.

"Bereits frühzeitig nach den ersten Entwürfen des Deutschlandstaks haben wir Grüne das Problem thematisiert", betont Roth. Sie habe in Schreiben an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sowie die bayerische Verkehrsministerin Schreyer um Lösungsentwürfe gebeten. Auch Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, sei eingebunden.

Von Rainer Kraft, Bundestagsabgeordnetem der AfD, ging auf die Anfrage unserer Redaktion vom Montag bis zum Donnerstagnachmittag keine Stellungnahme ein.

