Wasser wird billiger, Parken nicht

Trotz Entlastung bei der Mehrwertsteuer wird das Parken in den Friedberger Garagen Ost und West nicht günstiger.

Die Stadt Friedberg reagiert auf die Senkung der Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr 2020. Für die einzelnen Bereiche fallen die Auswirkungen ganz unterschiedlich aus

Von Ute Krogull

Die Mehrwertsteuer wurde bis Dezember von 19 auf 16 Prozent (ermäßigt von 7 auf 5 Prozent) gesenkt. Das hat Auswirkungen auf Gebühren, Beiträge und Tarife der Stadt bzw. der Stadtwerke Friedberg.

Steuerpflichtig sind Museumsshop und Café. Die Preise bleiben gleich, da eine Änderung einen hohen Aufwand erfordern, aber nur geringe Beträge für die Kunden sparen würde. Die Eintrittspreise für Museum und Landesausstellung unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

Für Bürger sinken in dem betreffenden Zeitraum die Beiträge und Gebühren. Das wird bei der Abrechnung am Jahresende berücksichtigt.

Es handelt sich um einen sogenannten hoheitlichen Bereich, in dem Mehrwertsteuer nicht ausgewiesen werden kann. Die Beiträge und Gebühren für die Bürger sinken daher nicht.

Die Entgelte für Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskosten und laufende Entgelte sinken.

Die Friedhofsgebühren sinken nicht, da es sich ebenfalls um einen hoheitlichen Bereich handelt. Ausnahme sind Leistungen der Stadtwerke zur Grabpflege. Da sich Einsparungen für Bürger hier auf maximal fünf Euro belaufen würden, werden die Preise ebenfalls nicht gesenkt.

In den Garagen Ost und West erheben die Stadtwerke Parkgebühren (für eine begrenzte Parkdauer) sowie Gebühren für Dauerparkausweise. Die Gebühr ist in der Gebührenordnung brutto festgesetzt, also ohne Mehrwertsteuersatz. Eine Anpassung der Tarife würde eine Reduzierung des Satzes von 60 Cent pro Stunde um 1,5 Cent bedeuten. Aufgrund dieser geringen Veränderung bei hohem Aufwand sieht man von einer Reduzierung ab.

Auch hier sind die Tarife grundsätzlich ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen und eine Reduzierung hätte nur einen geringen Effekt. Außerdem ist nicht einmal sicher, ab wann und wie die Einrichtung in der zweiten Jahreshälfte überhaupt genutzt werden kann. Daher wird der Eintritt nicht billiger.

