13.07.2019

Wechsel beim Rotary Club

Amtsübergabe im Wittelsbacher Schloss: Carlo Haupt (Zweiter von rechts) übergab die Präsidentschaft des Rotary Club Friedberg an Gisela Klaus. Steffen Brühl (links) übernimmt die Aufgabe des Sekretärs von Martin Pflaum (rechts).

Im Wittelsbacher Schloss feierte der Rotary Club Friedberg seinen Präsidentenwechsel: Carlo Haupt gab das Amt turnusgemäß an Gisela Klaus weiter, die nun ihrerseits für ein Jahr an der Spitze des 58 Mitglieder zählenden Clubs steht. Eine Veränderung gab es auch bei der Aufgabe des Sekretärs: Hier folgt Pater Steffen Brühl auf Martin Pflaum.

Haupt blickte auf ein reges Jahr mit 23 Vorträgen, sieben Führungen, zwei Literaturabenden, einem Kaminabend und diversen Aktivitäten der clubeigenen Motorrad-, Golf-, Segel- und Laufgruppe zurück. Weitere Aktivitäten waren die Teilnahme am Affinger Weihnachtsmarkt und die Organisation des Konzerts mit „Greg ist back“ in der Vorweihnachtszeit. Mit dem Erlös und dem eigenen Spendenaufkommen unterstützten die Rotarier diverse soziale Projekte in Friedberg und aller Welt.

Dazu gehört auch der Behindertenstammtisch, dessen Leiterin Elfriede Sontag eine hohe rotarische Ehre erhielt: Der scheidende Präsident Carlo Haupt zeichnete sie als Paul-Harris-Fellow aus, benannt nach einem der Gründer des international tätigen Serviceclubs. Werner Sedlmeyr, der für den Rotary Club den Kontakt zum Behindertenstammtisch organisiert, erhielt die Medaille mit einem Saphir. Für das Engagement der beiden gab es lang anhaltenden Beifall.

Die neue Präsidentin Gisela Klaus ging in ihrer Ansprache auf den Gründungsimpuls von Rotary ein: freundschaftliche Beziehungen knüpfen, hohe ethische Grundsätze pflegen, Anerkennung und Wertschätzung zeigen und die Bereitschaft, anderen zu helfen. (FA)

