vor 34 Min.

Wechsel im Vorstand der Meringer Kolpingkapelle

Klaus-Dieter Ruf bleibt aber Vorsitzender. Was auf dem Programm steht.

Bei der Jahreshauptversammlung der Kolpingkapelle Mering wurde Klaus-Dieter Ruf in seinem Amt als Vorsitzender durch die Mitgliederversammlung für die nächsten drei Jahre bestätigt. Die Vorstandsmitglieder Lisa Lichtenstern, Michael Hintersberger, Renate Lichtenstern und Daniel Schmiedl schieden nach langjähriger engagierter Mitarbeit auf eigenen Wunsch aus. Neu in den Vorstand wurden Lisa Winterholler, Mathias Stößlein, Christoph Lankes und Katharina Schuster gewählt. Die Mitgliederversammlung bestätigte Simon Hirschberger als zweiten Vorsitzende, Theresia Hölzl als Kassiererin und Bruno Hartmuth als Schriftführer.

Die drei musikalischen Leiter Philipp Kufner (Blasorchester), Andreas Bolleininger (Jugendorchester) und Petra Paul (Nachwuchsorchester) hielten Rückschau auf das vergangene Jahr, das mit zwei Operngala-Terminen im Juni und Juli und diversen anderen musikalischen Veranstaltungen für die Kolpingkapelle besonders ereignisreich war.

Die traditionellen Konzerte im Frühjahr, am Muttertag und im Advent wurden ebenso wie das erstmalige Familienkonzert und die Operngala von zahlreichen Musikbegeisterten besucht. Für 2018 sind bereits einige Veranstaltungen geplant. Das Frühjahrskonzert des Nachwuchs- und Jugendorchesters, an dem auch wieder die Kinder des Melodicakurses RunduMusik teilnehmen, findet am Sonntag, 22. April, um 16 Uhr erstmals in der Aula des Meringer Gymnasiums statt. Das nächste Konzerthighlight wird die Muttertagsmatinée am Muttertag, 13. Mai, um 11.15 Uhr in der Mehrzweckhalle Mering sein. Am Samstag, 21. Juli, treten alle drei Orchester zur abendlichen Serenade auf. Bei hoffentlich sommerlichem Wetter können die Zuhörer unterhaltsame Musik im schönen Ambiente des Lippgartens genießen.

Am Ende der Versammlung bedankte sich Klaus-Dieter Ruf im Namen des Vorstands und der gesamten Kolpingkapelle bei Lisa Lichtenstern, Michael Hintersberger, Renate Lichtenstern und Daniel Schmiedl für ihren Einsatz und ihr Engagement in den vergangenen Jahren und überreichte jedem ein kleines Präsent. Jedoch konnte Lisa Lichtenstern, die in den letzten 15 Jahren Sprecherin des Jugend- bzw. Nachwuchsorchesters war, krankheitsbedingt die Dankesworte nicht persönlich entgegennehmen.