vor 46 Min.

Wegen Ausgangsbeschränkungen Sonderverkauf im Adventshaus

Das Adventshaus in Friedberg startet am Montag einen Sonderverkauf.

Die Organisatoren des Friedberger Adventshauses reagieren auf die Ausrufung des Katastrophenfalls für Bayern. Es gibt einen Sonderverkauf.

Von Ute Krogull

Mit Spannung verfolgten die Organisatoren des Friedberger Adventshauses am Sonntag die Nachrichten über die neuen Corona-Regelungen in Bayern, die ab Mittwoch gelten. Und sie reagierten sofort. Am Montag und Dienstag wird es einen Sonderverkauf in der Bauernbräustraße 12 geben.

Adventshaus in Friedberg ist Montag und Dienstag geöffnet

Geöffnet ist an diesen Tagen jeweils von 15.30 bis 19 Uhr, wie Ulrike Sasse-Feile und Thomas Treffler unserer Redaktion am Sonntagnachmittag sagten. Einkäufe, auch Weihnachtseinkäufe, sind zwar auch laut dem aktuellen Beschluss des bayerischen Kabinetts nicht von den allgemeinen Ausgangsbeschränkungen betroffen, doch die Organisatoren wollen auf Nummer sicher gehen. Das hat mehrere Gründe.

Im Gespräch mit Thomas Treffler und Ulrike Sasse-Feile Video: Sabine Roth

Der Andrang war bereits am Eröffnungstag, dem Freitag, größer als erwartet. Am Samstag bildeten sich erneut Schlangen vor dem liebevoll hergerichteten Adventshaus, das den karitativen Christkindlmarkt ersetzt. Dort gibt es unter anderem selbst gemachte Deko-Artikel, Seifen, Honig, Marmeladen, Liköre und Essige, Socken und andere Strickwaren.

Vieles davon war schnell ausverkauft, sodass der Katholische Frauenbund und die Kräuterweiber am Wochenende nachproduzierten, wie Sasse-Feile sagt. Auch sie selber durchstöberte ihren Fundus an Dekoartikeln, um Nachschub zu liefern, und bat die Schreinerei Sedlmeyr aus Rinnenthal um weitere Holzbalken, aus denen sie Kerzenständer und mehr bastelt.

Neue Regeln im Friedberger Adventshaus wegen Corona

Einerseits wollen die Organisatoren nicht, dass die vielen engagierten Helfer nun auf Waren sitzen bleiben. Andererseits möchten sie auch ihre Verkäuferinnen und Kunden schützen. Eigentlich sollte das Adventshaus nochmals am Freitag und Samstag 11. und 12. Dezember, öffnen. Darüber werde man jedoch ab Mittwoch je nach Entwicklung der Situation entscheiden, kündigte Sasse-Feile am Sonntag an.

Eigentlich dürften sich laut Corona-Regelung zwölf Kunden gleichzeitig in der ansonsten leerstehenden Immobilie aufhalten, welche Sandra Theilacker für den guten Zweck zur Verfügung gestellt hat. Sicherheitshalber werden die Organisatoren die Zahl jedoch ab Montag auf acht verringern. Der Zugang wird über Einkaufskörbe geregelt, die Besucher vor der Tür erhalten. Auch die Kassensituation wurde angepasst, um "Ballungen" auf engem Raum zu vermieden.

24 Bilder Bildergalerie: Das ist im Friedberger Adventshaus alles geboten Bild: Sebastian Richly

Sasse-Feile und Treffler sind dankbar, dass die Friedberger das Ersatzangebot für den karitativen Christkindlmarkt so gut annehmen. Der Erlös daraus fließt an Hilfsprojekte der Pallottiner in Indien und der Benediktinerinnen in Tansania. In Zeiten der Pandemie sei Hilfe dort noch wichtiger als sonst, hatten die Vertreter der Orden betont, die die Lage vor Ort kennen.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen