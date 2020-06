vor 23 Min.

Wegen Corona: Karl-May-Festspiele bieten 2020 ein besonderes Programm

Plus Die Festspiele in Dasing finden 2020 zwar statt - allerdings "mal ganz anders", wie es im Programm heißt. Ein Darsteller kehrt nach langer Pause auf die Bühne zurück.

Von Lucas Schmidt

Eine Sache bleibt auch trotz Covid-19 gleich: Am Ende gewinnt Winnetou. Diesen Satz sagt Volker Waschk nicht ohne Pathos. Der Veranstalter verweist dafür auf den Start am Samstag, 18. Juli. An diesem Tag beginnen trotz des Corona-Virus die Süddeutschen Karl-May-Festspiele in neuem Gewand.

Trotz der schwierigen Umstände planen die Verantwortlichen mehrere abgespeckte Vorführungen vor 100 Zuschauern. Wie viele Termine es genau werden, ist noch nicht bekannt. Ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeiten derzeit die Organisatoren in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Aichach-Friedberg. Details gibt es momentan noch keine.

Freut sich auf ein "schönes Experiment": Der Western-City-Geschäftsführer Volker Waschk. Bild: Fred Schöllhorn (Archiv)

Nur so viel: „Winnetou1 auf Bayerisch“ heißt der Titel, der unter dem Motto „Süddeutsche Karl- May-Festspiele – mal ganz anders“ aufgeführt wird. Die ursprünglich geplante Lesung am 27. Mai musste wegen der Pandemie ausfallen. Auch die normale Festspielsaison 2020 mit der geplanten Inszenierung „Winnetou und Kapitän Kaiman“ musste auf 2021 verschoben werden.

Die eigentlichen Festspiele finden in Dasing 2021 statt

Für die Aufführung mit 80 Darstellern wird der genaue Termin demnächst veröffentlicht. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Um jedoch in diesem Jahr nicht komplett auf die beliebten Festspiele verzichten zu müssen, reifte in den vergangenen Monaten die Idee, die Neufassung des Bayerischen Winnetou diesen Juli vor kleinerem Publikum aufzuführen.

2020 gibt es in der Western City mehr Theater

Die Inszenierung sei bewusst anders gestaltet und dabei angelehnt an ein klassisches Theaterstück, sagt Volker Waschk. Wie der Geschäftsleiter der Western City berichtet, erzählt das Stück die Geschichte aus dem Wilden Westen neu und richtet sein Augenmerk dabei auf die Hauptdarsteller Winnetou, Old Shatterhand und Co., die Helden des Romans. Mit weniger Pferden und einem kleineren Ensemble soll das Stück sich von den normalen Vorstellungen abheben. Ohne Kampfszenen, dafür mit Lesungselementen soll die Aufführung für eine familienfreundliche Stimmung sorgen.

Das ist die Western-City in Dasing 1 / 4 Zurück Vorwärts Die Western-City in Dasing bei Friedberg ist ein Erlebnispark und Veranstaltungsort der Süddeutschen Karl May-Festspiele.

Gegründet wurde die Western-City in den 80er Jahren von Westernsänger Fred Rai († 2015).

Der 40.000 Quadratmeter große Erlebnispark an der A8 ist einer Western-Stadt nachgeahmt. Es gibt Saloons, ein Reitgelände und verschiedene Lokale.

Seit 2006 werden in der Festspielarena der Western-City jedes Jahr die Süddeutschen Karl May-Festspiele veranstaltet.

Die bayerische Sprache soll laut Waschk nicht den Gedanken Karl Mays von Völkerverständigung zerstören. So wird das Wort „Servus“ keinesfalls benutzt, stattdessen begrüßen sich die Darsteller mit einem „Habe die Ehre“. Auch Karl Mays sächsische Abstammung soll nicht verschwiegen werden, eher gibt es auf der Bühne Karl May pur zu sehen. Natürlich auch mit bayerischem Charme und Flair, in Dasing geht das.

122 Bilder Karl-May-Festspiele 2019 in Dasing: Winnetou reitet wieder Bild: Peter Stöbich

Dieses schöne Experiment, so beschreibt es Geschäftsleiter Waschk, erfreut sich erster sehr positiver Resonanzen. Limitiert ist derweil die Verfügbarkeit der Plätze durch die aktuelle Situation. Umbuchungen gekaufter Karten und der Erwerb neuer Tickets gibt es nur in einem eingeschränkten Rahmen.

Kabarettist Wolfgang Berger inszeniert "Winnetou auf Bayerisch"

Für die Übersetzung ins Bayerische ist Wolfgang „Woife“ Berger verantwortlich. Der Kabarettist ist zudem für die Inszenierung verantwortlich. Er steht ebenso im Rampenlicht wie Sven Kramer, der letztes Jahr Old Surehand spielte.

Karl May in Dasing: Winnetou-Darsteller Matthias M. ist mit von der Partie

Matthias M., der seit 15 Jahren Winnetou verkörpert, ist in dem neu aufgelegten Programm ebenfalls zu sehen. Er spielt zudem zum ersten Mal die Rolle auf Bayerisch. Kein Problem für den versierten Akteur – im Gegenteil: Da dies seine „Muttersprache“ ist, versteckt er einfach seinen Dialekt nicht mehr. Auch Volker Waschk selbst tritt wieder auf die Bühne. Durch die neuartige Inszenierung empfindet er sehr große Vorfreude, wieder aktiv mitzuwirken. Zum 16-jährigen Bestehen der Festspiele ist nun also trotz der vielen Hürden ein neues Programm entstanden. Eines, das auch begeistern kann.

Nähere Infos und Tickets gibt es auf dieser Website.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen